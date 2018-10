Wenn Stephen King eine der unsympathischsten Figuren seines neuen Romans als «wahrscheinlich ein Wähler Donald Trumps» charakterisiert, ist jedem klar, wo sich der 70-jährige Erfolgsautor politisch einordnet. In seinem ersten Roman unter dem aktuellen Präsidenten erzählt King im von ihm favorisierten Kleinstadtmilieu eine Horrorstory über die Gegenwartsgesellschaft. Der Durchschnittsmensch kann der Parole «America first» einiges abgewinnen und hat sie nicht selten für sich auf «Ich zuerst» heruntergebrochen. Egoismus, die Furcht vor eigener Not, die geradezu obsessive Bereitwilligkeit, einen unter Verdacht stehenden Mitbürger abzuurteilen, sind symptomatisch für die Kleinstadt Flint City – und weit darüber hinaus. Das Böse, so der Tenor in «Der Outsider», kommt von innen, Unerklärliches von aussen.

Stephen King wäre nicht er selber, wenn er nicht eine Lösung mit übernatürlichem Ursprung anböte, die also von aussen kommt. Doch bevor der «Outsider» Gestalt annimmt, beschäftigt ein Kapitalverbrechen die Menschen von Flint City: Ein Junge wurde missbraucht und ermordet. Ausgerechnet Maitland, der allseits beliebte Coach des heimischen Baseballteams, soll es gewesen sein.