Es grenzt an ein kleines Wunder, dass mehr als 2000 wertvolle Handschriften der St. Galler Stiftsbibliothek ebenso überlebt haben wie das älteste Klosterarchiv der Welt. Seine Dokumente reichen zurück in die Mitte des 8. Jahrhunderts. Im Jahr 925 n. Chr. zum Beispiel mussten Bibliothek und Klosterschatz vor den einfallenden Ungarn auf die Insel Reichenau evakuiert werden. «Die Stiftsbibliothek hat seit dem 10. Jahrhundert immer wieder Glück gehabt», erklärt Stiftsbibliothekar Cornel Dora. Krieg, Feuer, aber auch alltägliche Risiken wie Feuchtigkeit, Schädlingsbefall oder die Nachlässigkeit der Mönche bringen sie immer wieder in Gefahr.

Vor allem das 18. Jahrhundert war kritisch. Im Toggenburgerkrieg 1712 lassen Truppen der evangelischen Orte Zürich und Bern Bücher, Handschriften und Drucke mitgehen. 1718 verpflichtet sie der Friedensvertrag zur Rückgabe. Bern kommt dem rasch nach, Zürich aber behält gut hundert Handschriften, zahlreiche gedruckte Werke und einen wertvollen Erd- und Himmelsglobus aus dem 16. Jahrhundert zurück. Fast 300 Jahre herrscht Ruhe, bis der Kanton St. Gallen 1995 die Eidgenossenschaft als Vermittlerin anruft. Zähe Verhandlungen münden 2006 in einem Kompromiss.

1797 bedrohen französische Revolutionstruppen die Sammlung. Sie wird verpackt und nach Tirol transportiert. Als sie 1804 zurückkehrt, ist das Kloster aufgehoben und der Klosterstaat aufgelöst. (Rolf App)