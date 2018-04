Und «Ready Player One» schaffte es am vergangenen Wochenende zwar an die Spitze der amerikanischen Kinocharts, allerdings mit dem bescheidenen Einspielergebnis von knapp über 50 Millionen Dollar. Ob der Film sein gewaltiges Produktions- und Marketingbudget von über 400 Millionen Dollar wieder einspielt, ist fraglich. Schon Spielbergs letzter teurer Film «The BFG» hatte 2016 an den Kinokassen enttäuscht.

Wie konnte Spielberg, dessen Name allein einst volle Kinosäle garantierte, plötzlich zur Hypothek für die grossen Hollywoodstudios werden? Das ist das grösste Rätsel, das «Ready Player One» aufwirft. Denn eigentlich bietet dieser Film dem Regieveteranen eine ideale Spielmatte, um sich auszutoben.

Was Spielberg allerdings darauf anstellt, ist ein visuell überbordendes Chaos, das im besten Fall für Verwirrung sorgt und im schlechtesten für Kopfschmerzen. Durch jedes Bild huschen Hunderte verschiedene Film- und Videospielfiguren, so schnell und klein, dass man als Zuschauer am liebsten auf den Pause-Knopf drücken möchte.