Soll Kunst weg, wenn sich eine Minderheit von ihr verletzt fühlt? Ein Essay

Aber Anfang der 1990er hätte eine Debatte über Blackfacing in dem aargauischen Dorf, in dem ich aufwuchs, niemanden interessiert.

Wie soll ich einem US-Studenten erklären, dass ich Goethes faustischen Wahnsinn, den Mord und Totschlag in Homers «Odyssee» und Sibylle Bergs Brainfuck in «Grm» ohne see­lische Schäden überstanden habe? Dass meine Dozenten keines dieser ­Bücher je zu meinem Schutz von einer universitären Leseliste entfernt haben? Dass ich mich tollkühn in ihre Lektüre gestürzt habe, auch, weil mich auf ­keinem Buchcover eine Trigger-Warnung vor Mikroaggressionen gewarnt hat, die mich bei angegriffener Seele hätten verletzen können? Solche Trigger-Hinweise fordern US-Studenten für Weltliteratur, die mit ihren Wertvorstellungen kaum mehr eine Schnittmenge besitzen.

Als der Schweizer Autor Urs Allemann 1991 beim Wettlesen in Klagenfurt einen Text vorlegte, der den Satz «Ich ficke Babys» in unzähligen Varianten durchdeklinierte, schrieb der verstor­bene deutsche Literaturkritiker und ­Juror Hellmuth Karasek, dass Literatur keine Gebrauchsanweisungen für die Realität liefere. Das sehen heute viele anders. Bei der 2018 von der Fondation Beyeler in Basel ausgerichteten Bal­thus-Ausstellung störte man sich an den leicht bekleideten Mädchen in aufrei­zenden Posen des 2001 verstorbenen Malers. Ein Jahr zuvor hatte in den USA eine Online-Petition das Me­tropolitan Museum in New York aufgefordert, eines von Balthus’ Bildern abzuhängen.

Nein, die Welt ist nicht mehr die gleiche. Die Illusion einer homogenen Gesellschaft ist entschleiert. Zugewanderte und Minderheiten kämpfen darum, bei der Gestaltung unserer Lebenswirklichkeit ein Mitspracherecht zu bekommen. Bewegungen wie #MeToo haben sensibilisiert für Übergriffe gegen Frauen. Kein Wunder, dass ein Kulturkanon, für den sich eine weisse, männliche Elite jahrhundertelang durch ihre Brille die Welt kulturell einverleibt hat, neu hinterfragt wird.

Nur so lassen sich Proteste erklären wie die der schwarzen US-Künstlerin Hannah Black. Sie hatte 2017 an der Whitney Biennial in New York publikumswirksam die Zerstörung des Werks «Open Casket» («Offener Sarg») der weissen Künstlerin Dana Schutz gefordert.