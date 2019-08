Wer einmal ans Locarno Film Festival gereist ist, sieht danach nicht nur die Welt mit anderen Augen, sondern auch das Kino. Das bleibt zum Glück auch unter Lili Hinstin so.

«Vitalina Varela» ist ein hochästhetischer Film über die unerfüllten Lebensträume einer kapverdischen Frau – in einem Tempo erzählt, das dem Stillstand ziemlich nahe kommt.

Für Hinstin gab es auch einen ganz persönlichen Grund, an dem festzuhalten, was Locarno zu Locarno macht: Sie verspürt schon seit jeher eine starke Affinität zu den mutigen und radikalen Autorenfilmen, die hier Tradition haben.

Warum auch? Die Zeiten, als das Festival kurz vor dem Bankrott stand, liegen Jahre zurück. Heute gehört die Filmschau am Lago Maggiore zu den zehn wichtigsten weltweit und geniesst hohes Ansehen.

Das 72. Locarno Film Festival geht am Samstag zu Ende. Es war die erste Ausgabe unter der neuen künstlerischen Leiterin Lili Hinstin, die im Vorfeld angekündigt hatte, sie wolle im Tessin nicht alles auf den Kopf stellen.

Doch die neue Festivalleiterin hat nicht bloss zehn Tage lang das Erbe ihres Vorgängers Carlo Chatrian verwaltet. Sie hat auch neue Impulse gesetzt. Jünger, frischer und frecher lautete ihre Devise. Denn Hinstins eigentliche Kernaufgabe ist es, eine neue Zuschauergeneration für das Locarno Film Festival zu begeistern.

Nicht alle Ideen, die sie zu diesem Zweck verfolgte, haben gefruchtet. Die neue Virtual-Reality-Filmreihe etwa war ein Reinfall. Das Kino PalaVideo, wo eigens dafür ein Raum mit vier Stühlen und vier VR-Brillen und Köpfhörern eingerichtet worden war, hatte laut Angaben der Kino-Mitarbeiter praktisch keinen Zulauf.

Ob es am Angebot lag? Der VR-Film «A Room With Four Views» jedenfalls war nicht viel mehr als ein plumper Porno mit Rundumsicht.

Weitaus mehr Elan war im sogenannten Base Camp in der Kaserne im benachbarten Losone zu spüren. Hier hatte Lili Hinstin während der gesamten Festivaldauer 200 Künstlerinnen und Künstler im Alter von 18 und 30 Jahren untergebracht.

Hinstins Plan ging mehrheitlich auf: Die jungen Kreativen haben im Base Camp Kunstprojekte umgesetzt, sich vernetzt und Party gemacht. Offen bleibt aber die Frage, wieviel sie nebenher noch vom Filmfestival mitbekommen haben.

Die Piazza-Filme aus jahrelanger Biederkeit befreit

Die erfolgreichste Justierung gelang Hinstin auf der Piazza Grande. Die neue Festivalleiterin bewies ein glückliches Händchen und befreite die Filmselektion aus ihrer jahrelangen Biederkeit unter Carlo Chatrian.

Absolutes Highlight war natürlich die restlos ausverkaufte Schweizer Premiere von «Once Upon a Time in Hollywood». Auch wenn Meisterregisseur Quentin Tarantino nicht persönlich anwesend war, schickte dieser immerhin eine Grussbotschaft ans Piazza-Publikum, das sich in der Folge bestens unterhalten sah.