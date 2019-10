So realitätsfern waren die Ermittlungen im letzten Luzerner «Tatort»

Als Beteiligter des Geschehens müsste Flückiger eher als Zeuge befragt werden. Auch, dass er noch am gleichen Abend am Ort des Geschehens bei der Dame von der Spurensicherung nachfragt, ob sie denn schon etwas gefunden habe, sei weit von der Realität entfernt. «Das würde Tage dauern, bis die Spurensicherer etwas sagen können.» Ausserdem scheinen die Gäste, die eben noch fast bei einem Feuer ums Leben gekommen wären, erstaunlich gefasst. «Normalerweise würden die jetzt von einem Careteam betreut.»

Gubser verlässt anschliessend aus irgendwelchen Gründen den Speisesaal, um sich auf dem Schiff umzuschauen, wird dabei niedergeschlagen und bleibt bewusstlos liegen. In der Zwischenzeit feuert eine unbekannte Person zwei Leuchtpatronen in den Saal, worauf ein Feuer und damit Panik ausbricht. Als das Schiff wieder anlegt, beginnt Flückiger sogleich, im gerade vorgefallenen Geschehen zu ermitteln. «Das wäre jetzt unüblich.»

Die letzte Folge beginnt auf einem Dampfschiff auf dem Vierwaldstättersee, auf dem sich nebst einem Luzerner Regierungs- und Kantonsrat auch Kommissar Reto Flückiger als Gast eines Festessens befindet. «Dass ein polizeilicher Sachbearbeiter an der gleichen Feier wie ein Regierungsrat teilnimmt, ist schon mal ein Ding der Unmöglichkeit», sagt einer der beiden Polizisten mit einem Lachen. «Wir ständen wenn schon eher vor der Tür», so der andere.

Auch ihre letzte Gelegenheit, zahlreiche ermittlungstaktische Dummheiten zu begehen, haben sie fleissig genutzt. Die beiden Luzerner «Tatort»-Ermittler Reto Flückiger (Stefan Gubser) und Liz Ritschard (Delia Mayer) haben am Sonntag ihren letzten Fall gelöst. Kämen ihre Vorgehensweisen in der Realität zum Einsatz, würden sie ziemlich rasch zu Problemen führen. Zwei ehemalige Kriminaldetektive der Luzerner Polizei*, die sich jahrzehntelang mit echten Verbrechen im Kanton befasst haben, bewerten für uns das Fernsehgeschehen im Hinblick auf seine Realitätsnähe.

Verhaftungen würden zudem in der Regel nicht vom Ermittler selbst vorgenommen, so die Polizisten. «Eine Spezialgruppe käme dabei zum Einsatz und würde den Gesuchten rausholen.» Das habe auch den Vorteil, dass die Beziehung zwischen Verdächtigem und Ermittler bei den späteren Befragungen zwischen den beiden nicht vorbelastet ist. Käme es bei einer Verhaftung, die der Ermittler selber durchführt, beispielsweise zu Handgreiflichkeiten wegen Widerstands des Verdächtigen, könnte dies das Antwortverhalten des Beschuldigten gegenüber dem Ermittler negativ beeinflussen.

Als Flückiger aber anfängt, sich in der Wohnung – der Täter befindet sich nicht darin – genauer umzuschauen und dabei auch herumliegende Dokumente zu lesen beginnt, wird sein Vorgehen illegal. Obwohl der Chef von Flückiger, Eugen Mattmann, spätestens von der Verfehlung seines Ermittlers Wind bekommen müsste, als ein Onlineportal die fragwürdige Vorgehensweise publik macht, bleibt das Ganze für Flückiger ohne Konsequenzen. In der Wirklichkeit wäre er wohl vom Fall abgezogen und womöglich degradiert worden. «So was macht den Fall letztlich auch kaputt, denn die illegal beschafften Daten dürften vor Gericht gar nicht verwendet werden», sagt einer der ehemaligen Gesetzeshüter.

Ebenso wirke die Szene am Mühlenplatz, wo die Fernsehpolizisten den bislang tatverdächtigen Kantonsrat als Leiche aus der Reuss fischen, durchaus realistisch. Gaffende Touristen würden sich dabei tatsächlich jeweils einfinden. Probleme mit aufdringlichen Journalisten, wie sie in dieser Folge dargestellt werden, gäbe es jedoch kaum. «Die gelangen eigentlich gar nicht bis zum Tatort, da dieser ja abgeriegelt ist.» Früher seien einige jeweils noch aufgetaucht, um Informationen vor Ort einzuholen. «Heute läuft das alles über den Mediensprecher der Polizei.» Dass Flückiger dem hartnäckigen Medienvertreter keine Auskünfte erteilt, wäre ein realistisches Szenario – sofern der Pressemann überhaupt so weit kommen würde.

Fehler 4: Verdächtigem bislang gesammelte Informationen zeigen

Nicht nur Reto Flückiger, auch seine Kollegin Liz Ritschard leistet sich bei der Aufklärung des letzten Falles einige Fehltritte. Auch sie ermittelt auf eigene Faust und stattet dem Sohn des Regierungsrats einen Besuch in seinen grosszügigen Büroräumen ab. «In einer Firma jemanden direkt befragen gehen zu können, ginge heute nicht mehr. Da gelangt man an die Rechtsabteilung und bekommt dann irgendwann einmal einen Termin», sagt der eine Ex-Polizist. Sein Kollege ergänzt: «Man würde dem Verdächtigen sicher auch nicht einfach zeigen, was man auf dem Computer eines anderen Involvierten gefunden hat, wie es die Ermittlerin in dieser Folge tut. Da gibt man ja schon alle Trümpfe aus der Hand.»