Ende Januar werden alle Nominierten für die Swiss Music Awards (SMA) 2020 bekannt gegeben. Schon heute kann aber davon ausgegangen werden, dass Skandal-Rapperin Loredana in mindestens zwei Kategorien nominiert wird. Sicher in der Kategorie «Best Breaking Act» und womöglich in der Kategorie «Best Female Act». Massgebend für die Nominierungen in diesen Kategorien sind ausschliesslich die Verkaufszahlen. Weil Loredana 2019 insgesamt sechs Songs in den Top 20 der Schweizer Singles-Hitparade platzieren konnte, vier davon sogar in den Top 10, kommt man bei den Nominationen kaum um sie herum.

Egal, wie man zu ihrer Musik steht: Loredana gehört zweifellos zu den Aufsteigern des vergangenen Jahres. Schon bei den MTV Europe Music Awards ist sie als beste Schweizer Künstlerin ausgezeichnet worden. Dem kommerziellen Erfolg steht die juristische Strafunter­suchung gegenüber. Loredana soll mit ihrem älteren Bruder ein Walliser Ehepaar um 600000 Franken betrogen haben. Die 24-jährige Luzerner Rapperin mit kosovarischen ­Wurzeln wurde Anfang Mai festge­nommen, kam wieder auf freien Fuss und setzte sich in den Kosovo ab. Im Herbst fror die Staatsanwaltschaft ihre Konten ein.

Aber wird die Skandal-Rapperin mit dieser Vorgeschichte überhaupt zu den Swiss Music Awards zugelassen? Wir erinnern uns an den Eklat an der Echo-Verleihung vor zwei Jahren. Dem deutschen Pendant zu den SMA ist die Verleihung an die Skandal-Rapper Kollegah & Farid Bang mit ihren Frauen verachtenden, antisemitischen, homophoben und Gewalt verharmlosenden Texten nicht gut bekommen. Die Marke Echo wurde nachhaltig beschädigt, und die Proteste führten schliesslich zur Abschaffung des Echos.

Verurteilte Straftäter können ausgeschlossen werden

Schliddern die Swiss Music Awards mit Loredana in eine ähnliche Krise? «Sollte Loredana zu den Nominierten gehö­ren, gilt auf jeden Fall die Unschuldsvermutung», sagt der neue SMA-Geschäftsführer Marc Gobeli auf Anfrage,