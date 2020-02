Sie durchbricht Sprachbarrieren: Übersetzerin Marion Graf erhält Spezialpreis

Könnte man plötzlich bloss noch Literatur lesen, die in der eigenen Muttersprache geschrieben ist, würde der ganze Rest der Welt wegbrechen. Nur schon dieser Umstand zeigt, wie wichtig die Tätigkeit der Übersetzerin, des Übersetzers ist. Allerdings stehen auch auf den aus einer fremden Sprache übersetzten Büchern der Name des Autors, der Titel und allenfalls der Verlag als Eyecatcher auf dem Umschlag. Den Namen der Übersetzerin, des Übersetzers findet man, wenn man danach sucht, im Kleingedruckten. Marion Graf ist literarische Übersetzerin, lebt in Schaffhausen und ist nach jahrzehntelanger Tätigkeit und mehreren Auszeichnungen mit dem Spezialpreis Übersetzung 2020 geehrt worden. Sie sagt:

Es ist schön, diesen Preis zu bekommen, vor allem, weil der Beruf dadurch an Sichtbarkeit gewinnt.

Denn wenn man in Schaffhausen wohne und ins Französische übersetze, befinde man sich auf einer Insel. Nach dem Studium in die Sowjetunion Geboren ist Marion Graf als Tochter einer französischen Mutter und eines Schweizer Vaters in Neuenburg, und in La Chaux-de-Fonds ist sie aufgewachsen. Dort an der Kantonsschule wurden bereits die Weichen für ihre heutige Tätigkeit gestellt. «An der Kantonsschule hatten wir eine Wochenstunde russische Literatur gehabt, und im Kinoclub habe ich viele russische Filme gesehen, das hat mir sehr viel gegeben.» Der Klang der Sprache und der Gehalt der Literatur zogen Marion Graf an, sodass sie nach der Matura in Basel Slawistik und Hispanistik zu studieren begann. «Das waren zwei Extreme in Europa, Spanien und Russland waren für mich mysteriös. Wahrscheinlich hat mich das motiviert.» Und am Schluss des Studiums kam Marion Graf in den Genuss eines Stipendiums und fuhr in die Sowjetunion nach Woronesch. «Das war zur Zeit von Leonid Breschnew.» Es sei eine andere Welt gewesen als in der Schweiz. «Ich kam im Januar, um ein halbes Jahr zu bleiben. Und ich habe einen unglaublich intensiven Frühlingsausbruch erlebt. Das war sehr eindrücklich.» In Woronesch arbeitete Marion Graf über Dostojewski.

Dostojewski war damals ein verpönter Autor, aber dann merkte ich plötzlich, wie dieser Klassiker bei den Menschen die Kraft zum Widerstand zu wecken vermochte, in einem Land, das erstarrt war in Dogmen und wo die Kultur sich in engen Bahnen bewegte.

Das Kulturleben sei stark von der Zensur geprägt gewesen, aber sogar in der Provinz habe man damals Kenntnis gehabt von Poeten, die sich durch ihr Wirken in Gefahr gebracht hatten, wie die Liedermacher Wladimir Wissotski oder Bulat Okudschawa. Zurück in der Schweiz, ging Marion Graf nach Lausanne, um französische Literatur zu studieren. «Ich musste mir meine Muttersprache zurückholen. Und wenn alles gut geht, dann lernt man im Studium, selbstkritisch zu sein und vorsichtig mit der Sprache umzugehen und hellsichtig die Texte zu ­lesen und zu empfangen.» Sie begann mit der Tätigkeit als Übersetzerin aus dem Rus­sischen ins Französische zu liebäugeln und meldete sich schliesslich bei einem Lausanner Verlag. «Dort drückte mir der Verleger ein Buch in die Hand und sagte: ‹Das wartet auf eine Übersetzung. Können Sie mir zwanzig Seiten machen?›» Dann habe sie erst einmal gar nichts mehr gehört, und als sie nachfragte, hiess es: «Ja, ja, das ist gut. Die Übersetzung liest sich wie ein franzö­sisches Buch.» Marion Graf lacht. «Da durfte ich weitermachen. So fing es an.» Bald folgte die Übersiedlung nach Schaffhausen. «Wir hatten Kinder, mein Mann wollte lieber in Schaffhausen arbeiten, und ich fand, es sei eine gute Sache, in Schaffhausen zu leben, etwas abseits vom Literaturbetrieb.» Eine Zeit lang unterrichtete Marion Graf an der Pädagogischen Hochschule Französisch. Als Übersetzerin ist sie hochgeschätzt. Sie hat das Werk Robert Walsers ins Französische übertragen:

In Frankreich ist Robert Walser Kult.