Showszene Schweiz Fahrwangen im Prix Walo-Rausch: Sina und Film-Musik-Duo erhalten den Stern Die Sängerin Sina und die Familie Baldenweg wohnen beide in der Seetaler Gemeinde. Am Sonntagabend wurden sie an der Prix Walo-Gala geehrt – und strahlten mit dem Stern um die Wette.

Glücklich: Sina und ihre langjährige Managerin und Freundin Benita Andres mit dem Prix Walo-Stern. sk / Aargauer Zeitung

Von der Familie Baldenweg in Fahrwangen bis zur Sängerin Sina sind es nur 500 Meter Luftlinie. In beiden Häusern steht ab heute ein Stern des Prix Walo. Die gebürtige Walliserin, die seit Jahren in der Gemeinde oberhalb des Hallwilersees wohnt, wurde an der feierlichen Gala des Vereins Showszene Schweiz am Sonntagabend zur besten Sängerin gewählt. Ebenfalls geehrt wurden die Geschwister Baldenweg in der Kategorie der Filmmusik. Das Dorf Fahrwangen zeichnet sich damit wohl über die grösste Prix Walo-Dichte der Schweiz aus.

Promotions-Legende Rolf Schlup mit Pfuri und Marie-Claire Baldenweg (von links) an der Prix Walo-Gala. sk / Aargauer Zeitung

Diego, Nora und Lionel Baldenweg sind ein mehrfach preisgekröntes Komponistenteam. Das Trio schuf den Soundtrack für über zwanzig Filme, darunter «Cannabis - Probieren geht über Regieren» von Niklaus Hilber, die Seniorenkomödie «Die letzte Pointe», «Di chli Häx» von Michael Schärer sowie das Historiendrama «Zwingli» von Stefan Haupt, das den Prix Walo für den besten Film erhielt.

Der Prix Walo wird mit der Familie geteilt

In seiner Dankesrede wies Lionel Baldenweg auf die Herkunft der Geschwister hin. Als Kinder von Pfuri («Pfuri, Gorps & Kniri») und Marie-Claire Baldenweg sei ihnen die Showszene in die Wiege gelegt worden. «Wir möchten den Preis deshalb mit der ganzen Familie teilen», sagt er und erinnerte an die einstige Familienband «Trash Bag». Die Geschwister Baldenweg wohnen zwar in Zürich und Paris, mit dem Familien-Hauptsitz sind sie aber noch stark verbunden. «Wir sind als Band immer noch unterwegs. Einfach nicht mehr auf der Bühne», sagte Baldenweg schmunzelnd. An der Prix Walo-Gala marschierte denn auch der ganze Baldenweg-Clan auf.

Die gebürtige Walliser Sängerin Sina wurde für 13. Studioalbum «Emma» geehrt, das Platz 1 der Schweizer Album-Hitparade erreichte. Sie setzte sich in ihrer Karriere gegen Loco Escrito und Luca Hänni durch. Die Sängerin ist seit über 25 Jahren auf der Bühne und hat im Laufe ihrer Karriere schon viele Preise erhalten. Darunter auch 1995 und 2000 einen Prix Walo.

Der Prix Walo wurde 1974 eingeführt und ist die älteste und wichtigste Auszeichnung im Schweizer Showbusiness. Präsidentin der Showszene Schweiz ist Monika Kälin. Der Prix Walo wird in der Regel alljährlich anlässlich einer Galaveranstaltung verliehen, die am Sonntagabend im SRF Studio 1 durchgeführt wurde. Es war die 46. Prix Walo und geehrt wurden die Gewinner des Jahres 2019, weil die Gala coronabedingt bisher nicht stattfinden konnte. Der Prix Walo ist im letzten Jahr ausgefallen.

Aargauer-Nest an der Prix Walo-Gala: Pepe Lienhard, Roman Camenzind, Diego und Pfuri Baldenweg. sk / Aargauer Zeitung

Weitere Gewinnerinnen und Gewinner sind Hecht (Pop/Rock), Stubete Gäng (Newcomer), Renato Kaiser (Kabarett/Comedy), «Der Tag, an dem der Papst gekidnappt wurde» (Bühnenproduktion), «Persönlich» (Radioproduktion) und Sven Schelker (Schauspieler(Schauspielerin). In neun Sparten hatte eine Fachjury abgestimmt.