Sie wechseln in die Geschäftsleitung von Pro Helvetia. Dort werden Sie Ihr Fachgebiet Film nur noch aus der Entfernung betreuen können.

Ich war kulturell immer schon breit interessiert. In jungen Jahren war ich beispielsweise an der Gründung eines Musik-Start-Ups beteiligt. Bei Pro Helvetia habe ich nun die Möglichkeit, spartenübergreifend zu arbeiten, in einem breiteren kulturellen Kontext. In diese Richtung entwickelt sich auch die Branche, die verschiedenen Kultursparten spannen immer stärker zusammen.

Mit welchem Gefühl verlassen Sie nach acht Jahren die Filmtage?

Die Arbeit bei den Filmtagen habe ich unglaublich gerne gemacht. Das waren acht sehr emotionale Ausgaben, in deren Zuge ich mit einem wunderbaren Team zusammenarbeiten und die Schweizer Filmlandschaft mitgestalten konnte. Ich blicke also auch mit einem weinenden Auge zurück. Aber für mich ist dieser nächste Schritt gut – und auch für die Filmtage ist es gut, wenn es ab und zu zu Veränderungen kommt.

Heisst das, Sie und die Filmtage hatten neue Impulse nötig?

Neue Impulse sind gut, aber ich würde nicht sagen, dass sie in Solothurn überfällig waren. Mir war bei den Filmtagen nie langweilig und die Filmtage sind heute sehr gut aufgestellt.

Auf welche persönlichen Highlights blicken Sie zurück?

Vor allem auf die Begegnungen mit den Filmschaffenden. Da waren all diese emotionalen Momente, als ihre Filme erstmals ein Publikum fanden und ihre harte Arbeit somit belohnt wurde. Was mir ein Leben lang in Erinnerung bleiben wird, ist die Eröffnung der Filmtage 2017 mit dem Film «Die göttliche Ordnung», der für Begeisterung sorgte. Aber auch das letztjährige Rencontre mit Christoph Schaub oder die vielen schönen Begegnungen rund um «A l’école des philosophes», Fernand Melgars Eröffnungsfilm 2018.