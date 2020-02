Selbsthass statt Gay Pride: Der bewegende Roman von James Baldwin erscheint in neuer Übersetzung

Die Ile de la cité wurde in der Ferne bauchiger und trug schwer an der Kathedrale; dahinter sah man, verwischt durch Fahrt und Dunst, die Dächer von Paris, hübsch und bunt die zahllosen gedrungenen Schornsteine unter dem perlgrauen Himmel.

David, ein amerikanischer Footballspieler auf der Suche nach sich selbst, ist unterwegs mit Giovanni, dem löwengleichen Barmann eines halbseidenen Etablissements. Hochspannung knistert im Taxi zwischen ihnen. Draussen hängt Dunst über dem Fluss «und klebte wie ein Fluch an den Männern, die unter der Brücke schliefen – von denen einer im Vorbeifahren aufblitzte, sehr schwarz und einsam auf seinem Weg».

Auch der Autor, der auf wenigen Zeilen die Pariser Morgendämmerung in ihrer ganzen Vieldeutigkeit inszeniert, war sehr schwarz und einsam. Obwohl James Baldwin (1924–1987) gemäss Überlieferung nie unter einer Brücke schlief, landete er in seinem ersten Pariser Exil in den 1950er-Jahren doch in der Gosse, sprich: im «Milieu». Wie David, sein Held im Roman «Giovannis Room» (1956), wurde er öfter aus billigen Hotels geworfen, weil er die Rechnung nicht begleichen konnte. Allerdings ist David ein weisser Bohemien, während James Baldwin als Schwarzer vor dem Rassenhass in seiner Geburtsstadt New York nach Europa floh.

Homosexualität als Verbrechen

«Alles, was mir meine Landsleute in jenen 24 Jahren, die ich im Lande zu leben versuchte, anzubieten hatten, war der Tod – ein Tod nach ihrem Geschmack», schrieb Baldwin über die USA, in die er nur vorübergehend zurückkehrte, um sich in der Bürgerrechtsbewegung zu engagieren. Rassismus ist in vielen, aber nicht in allen seinen Büchern das zentrale Thema. «Giovannis Zimmer», von Miriam Mandelkow schnörkellos elegant neu übersetzt, löst als Liebesgeschichte zwischen zwei weissen Männern das Persönliche vom Politischen und in diesem Sinn auch von der Hautfarbe. Natürlich war das bei Erscheinen des Buches ein Skandal: Dass ein schwarzer Schriftsteller sich erdreistete, weissen Männern «abartiges» Verhalten anzudichten und sich dabei gleich selbst outete, war mehr, als das US-Gesetz erlaubte.

Dass Homosexualität in den 1950er-Jahren noch strafbar war, rückt die Lektüre des Romans heutigen Leserinnen und Lesern wieder ins Bewusstsein. Dabei zeigt sich die besondere Stärke Baldwins, innere Kämpfe spürbar zu machen. Er schildert keine äussere Gewalt und nur indirekt homophobe Übergriffe auf Schwule, sondern lässt diese im Pariser Milieu, in der scheinbaren Sicherheit ihrer eigenen Kreise, vorerst unbehelligt.

Sich selbst vergewaltigen

Hinter dem Tresen der Schwulenbar zeigt Giovanni denn auch offen seine Lust auf Männer – dem Katholizismus Italiens und seiner eigenen, dunklen Vergangenheit ist er entflohen. David hingegen, von der protestantischen Doppelmoral der amerikanischen Heimat geprägt, versucht die plötzliche und heftige Liebe zu Giovanni in sich niederzuringen.