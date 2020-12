Schweizer Wörter des Jahres – und für die Welschen ist es ein deutsches

Stadt-Land-Graben, Generationengraben, Röstigraben. Seit diesem Jahr gibt es einen weiteren Graben, den Coronagraben. Der Begriff ist nun in der Schweiz von Linguisten zum Wort des Jahres auserkoren worden. Im Französischen!

Der Begriff bringt mehrere Sachverhalte auf einen gemeinsamen Nenner: Etwa, dass das Coronavirus die Westschweiz in der ersten Welle und zu Beginn der zweiten stärker heimsuchte als die Deutschschweiz. Oder der Umstand, dass in der Westschweiz härtere Lockdowns eher akzeptiert werden als in der Deutschschweiz.

Offene Beizen hier, geschlossene Beizen da

Gräben aber kann man überwinden. Und so waren es ausgerechnet die Westschweizer, die die Berner Innenstadt bevölkerten, als ennet der Saane bereits alles schliessen musste, im nahen Bern zumindest die Beizen aber noch geöffnet waren. Das sorgte für Unmut. Und wieder einen Coronagraben.