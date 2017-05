Der für seine Hits "Children" und "One and One" bekannte DJ Robert Miles ist tot. Nach einer schweren Krebserkrankung ist der Musiker Dienstagnacht gestorben, wie ein Sprecher von Miles' Radio Openlab mit Sitz in Ibiza am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Rom bestätigte. Miles, gebürtig als Roberto Concina, wurde 47 Jahre alt. Die Elektro-Szene reagierte mit Bestürzung auf die Nachricht.