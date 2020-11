Schweizer Bühnenkünstler berichten von Hunderten sexuellen Belästigungen

(dpo) In den vergangenen zwei Berufsjahren haben rund 80 Prozent der insgesamt 331 Umfrageteilnehmer die Erfahrung eines sexuellen Übergriffs gemacht, wie der Schweizerische Bühnenkünstlerverband SBKV in einer Mitteilung vom Donnerstag schreibt. Gesamthaft wurden in der Umfrage 577 Vorfälle erwähnt, davon 400 bei Frauen und 177 bei Männern.

Am häufigsten habe es sich dabei um verbale Belästigungen gehandelt wie obszöne Witze und aufdringliche Gespräche mit sexuellem Inhalt. Körperliche Belästigungen sei von den Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Umfrage am zweithäufigsten genannt worden, heisst es weiter.

Verband lanciert anonyme Meldeplattform

Da sich nur ein Drittel der Mitglieder des Bühnenkünstlerverbandes an der Umfrage beteiligte, geht der SBKV von einer hohen Dunkelziffer an sexuellen Belästigungen aus: «In der Branche kennt jeder jemanden mit so einem Erlebnis, oder war selbst betroffen», wird die Geschäftsleiterin Salva Leutenegger zitiert.

Um den Missständen entgegenzutreten, hat der Schweizerische Bühnenkünstlerverband eine anonyme Meldeplattform aufgeschaltet. Diese soll es den Betroffenen ermöglichen, Vorfälle, Institutionen, Personen und Produktionen zu melden, so der SBKV.