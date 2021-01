Schauspielerin Nikola Weisse über #MeToo: «Es muss doch möglich sein, selbstbestimmt seine Erotik zu leben»

Ich komme aus einem sehr katholischen Elternhaus und war in sexueller Hinsicht wahnsinnig naiv. Paradoxerweise hat mich das in den ersten Berufsjahren vor übergriffigen Regisseuren und Intendanten geschützt. Ich habe die Annäherungsversuche einfach ignoriert. Ein später sehr bekannter Schauspieler, der mir vor jedem Auftritt die Hand auf meinen Hintern legte, was ich ganz widerlich fand, sagte einmal zu mir: «Wenn du meinen und den Annäherungsversuchen deines Intendanten nachgeben würdest, könntest du richtig Karriere machen.»

Ich habe zum Glück nur selten ins Beuteschema von Regisseuren und Intendanten gepasst. Wenn es in meinen jungen Jahren zu Annäherungsversuchen kam, dann handelte es sich häufig um Männer, die sich für eine bürgerliche Ehe entschieden hatten und nun hofften, bei der Theaterarbeit mal da­raus auszubrechen. Oft wurde das von den Ehefrauen sogar geduldet. Das Theater ist für mich immer ein Abbild der Gesellschaft gewesen, und in den 1960er-Jahren gab es nun mal diese männerdominierte Unternehmenskultur. Die Männer hatten an den Theatern das Sagen, präsentierten sich der weiblichen Belegschaft, wurden von ihr angehimmelt und hofften auf Erwiderung ihrer Avancen. An der Schauspielschule bekam man gesagt, man sei zwar talentiert, aber eine Entjungferung müsse dringend mal stattfinden. Der Begriff der Übergriffigkeit kam im Vokabular jener Zeit schlicht nicht vor. Es gehörte dazu. Man hat sich als Frau da irgendwie durchgewurstelt.

Sie kamen 1971 mit Horst Zankl ans Zürcher Neumarkt-Theater. Dort wurde Gleichberechtigung über flache Hierarchien gelebt. Auch heute werden die wieder gefordert. Hat das funktioniert?

Am Neumarkt waren wir zur Hälfte Frauen, zur Hälfte Männer. Das Ensemble hat gemeinsam über Spielplan und Besetzung bestimmt. Im Unterschied zu anderen Häusern hatten heimliche Liebschaften hier deshalb keinen Einfluss auf die Rollenbesetzung. Das war ganz anders als beim Regietheater, wo man, wenn man nicht in den erotischen Kreidekreis eingebunden war, manchmal doch das Nachsehen hatte. Ich will diese Zeit nicht verklären, aber sie war prägend und hat mich kritisch gemacht gegenüber dem, was so abgeht an den Stadttheatern.

Wann war aus Ihrer Sicht dieser Machtmissbrauch am häufigsten zu beobachten?

In den 1990er-Jahren! Das war die Zeit der Spassgesellschaft, des totalen Konsums. Die Ensembles verfielen, stattdessen wurden Stars eingeflogen und Gagen verhandelt wie auf dem Kuhmarkt. Es herrschte der nackte Kapitalismus, auch innerhalb der Kultur. Die Intendanten vereinigten viel zu viel Macht auf sich. Sie agierten wie die CEO von Unternehmen: Sie sollten alles richten. Wenn es klappte, kriegten sie einen Bonus hinterhergeworfen. Ging der Plan schief, gingen sie deswegen auch nicht in Konkurs, sondern waren weg. Intendanten wird eigentlich eine unmögliche Aufgabe aufgebürdet. Auch deshalb bin ich der Meinung, dass Ensembles und ihr Mitspracherecht wieder mehr gestärkt werden müssten, wie man das gerade am Schauspielhaus Zürich wieder versucht.