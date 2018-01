Wenn es einen Film gibt, der an den diesjährigen Solothurner Filmtagen für Gesprächsstoff sorgt, dann ist es «Mario». Das Filmdrama von Marcel Gisler greift nämlich ein brisantes Thema auf: Homosexualität im Fussballbusiness.

«Schwule Fussballer gibt es nicht», behauptete kürzlich der ehemalige deutsche Fussballprofi Mario Basler. In Wirklichkeit fürchten viele wohl, bei einem Outing ihrer Karriere zu schaden.

So wie Max Hubacher in «Mario». Er spielt ein Nachwuchstalent bei den Young Boys, das sich in einen Mitspieler verliebt. Worauf sich seine fussballerischen Aussichten schlagartig verdunkeln.

Max Hubacher, im Jahr 2018 sollte ein homosexueller Fussballer eigentlich nicht der Rede wert sein. Bloss: Wie viele Profifussballer sind Ihnen bekannt, die sich geoutet haben?

Max Hubacher: Mir fällt nur ein einziger ein: Thomas Hitzelsperger.

Hitzelsperger hat sich 2014 geoutet. Danach folgte kaum einer seinem Beispiel. Weshalb ist Homosexualität im Fussball immer noch ein Tabuthema?

Fussball ist extrem testosterongeladen, es geht um ein bestimmtes Männlichkeitsbild, das sich mit Homosexualität offenbar schlecht vereinbaren lässt. Wenn sich einer in der Mannschaft als schwul outet, fühlen sich viele davon bedroht, sie denken sich dann: Steht der auf mich? Aber das ist doch arrogant. Es stehen ja nicht alle Frauen auf dich, warum sollte dann automatisch ein homosexueller Mann auf dich stehen?

Sie haben selber lange Fussball gespielt. Wie war das: Herrschte in den Garderoben eine Machokultur?

Ja, eh. Und ich habe diese Machokultur selber mitgepflegt. Klar fielen bei uns Sprüche wie «Du bist so eine Schwuchtel» oder «Lass bloss die Seife nicht fallen», auch von mir. Als Jugendlicher begreifst du nicht, dass das diskriminierend ist. Dieses Bewusstsein stellt sich erst später ein – aber nicht bei allen.

Fussball ist sehr physisch, da knallen ständig schwitzende Männerkörper aufeinander. Aber sobald es intim wird, fürchten sich Männer vor anderen Männerkörpern. Warum?

Ja, Fussballspieler berühren sich auf dem Platz ständig, und es gibt auch Spieler, die sich beim Torjubel küssen, so wie früher der Torhüter Fabien Barthez. Aber wenn du plötzlich merkst, dass dir einer nicht bloss als Witz immer an die Eier fasst, ist für viele eine Grenze überschritten. Es muss beim Spass bleiben.