Sie heisst jetzt Sara Taubman, übrigens auf ihren Wunsch, was mich sehr freut. Wir begegneten uns vor fünf Jahren an einem Anlass wo sie moderierte und ich auftrat. Da hats Boom gemacht.

Es läuft gerade gut für den gefragten Mimen: Als Bösewicht Nummer 2 im James-Bond-Film «Quantum of Solace» wurde er international bekannt. In den USA stand er gerade für «Men in Black» neben Liam Neeson vor der Kamera.

Grinsend schlendert Anatole Taubman in die Lounge des Kurhotels Oberwaid in St. Gallen. Der prominente Schauspieler trägt Trainerhosen und neongelbe Turnschuhe zu edlem Jackett und Hut.

Liebe auf den ersten Blick?

Für mich schon, ja. Obschon Liebe, was heisst Liebe, Jesus Christ! Das ist ein so starkes Wort. Ich würde sagen: Attraction und Affection auf den ersten Blick.

Ist Ihnen das Wort Liebe zu bedeutungsschwer?

Man solls nicht so schnell daher

sagen. Die Amerikaner sagen schnell einmal «I love you», darum gelten sie in unseren Breitengraden oft auch als oberflächlich. Es ist völlig utopisch und unrealistisch, dass Liebe so schnell kommt. Sie entwickelt sich mit der Zeit.

Wie verbringen Sie Weihnachten mit Ihren vier Kindern, die in den USA, in Berlin und in der Schweiz leben?

Ganz einfach: Hin und herreisen. Das Reisen ist schon immer Teil von meinem Dasein gewesen. Meine Frau und ich sind auch schon fünf Jahre zusammen, das ist unser daily life. Mit dem Unterschied, dass jetzt auch ein kleiner König dabei ist, Sir Henri.

Sie sind jüdischer Herkunft, woran glauben Sie?

Meine Religion ist Manchester United. Ich bin fanatischer Fussballfan. An was ich glaube? Dass über uns sicher etwas ist; ob man das Schicksal, Jesus, Mohammed, Buddha oder Ganesh nennt, muss jeder für sich selber entscheiden. Aber es wäre arrogant zu denken, dass da nichts ist. Also ich glaube an Schicksal und nicht an Zufall. Und dass man es beeinflussen kann. Ich versuche, als Ehrenmann, Gentleman und Musketier durchs Leben zu gehen.

Sie spielen im neuen Zwingli-Film. Sind historische Stoffe schwieriger?

Kostüm- und Historienfilme sind für mich der Fünfer und das Weggli, weil ich ein grosser Geschichtsfan bin. In der Schule hatte ich sehr gute Geschichtslehrer, die meine Faszination unterstützt und gefördert haben. Da kann man sich wunderbar verkleiden, Zähne und Fingernägel werden eingefärbt. Alles mit dem Ziel, die Rolle so realistisch wie möglich zu bewohnen. Anfang des 16. Jahrhunderts hat die Welt brutal anders ausgesehen, da gab es kein Aspirin und WC-Papier.