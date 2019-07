Mozart, Schubert. Tschaikowsky, Chopin. Prokofjew, Rachmaninow. Nach langer Suche: Louise Farrenc. Schon mal gehört? Es ist der einzige Frauenname unter den Komponisten im neuen Programm des Sinfonieorchesters St.Gallen für die Saison 2019/20. Louise Farrenc lebte von 1804 bis 1875, sie war Pianistin und Professorin am Pariser Conservatoire.

Gespielt wird ihre Sinfonie Nr. 3 g-Moll, in einem Konzert, dessen Leitung für einmal eine Frau hat: die Dirigentin Anja Bihlmaier. Unter den hundert meistbeschäftigten Dirigenten weltweit sind immerhin fünf Frauen. Unter den hundert meistgespielten Komponisten – keine einzige. Dabei verzeichnet das Frankfurter Archiv «Frau und Musik» 1800 Komponistinnen.

Den Frauen fehlte die ­öffentliche Beachtung

Dass sie kein einziges Werk einer Komponistin im Repertoire hat, fiel auch der Pianistin Kyra Steckeweh eines Tages auf, und sie machte sich auf die Suche nach Gründen. In Archiven und Bibliotheken stiess sie zum einen auf einen grösstenteils ­ungehobenen musikalischen Schatz, anderseits auf Biografien, die aufzeigen, gegen welche Widerstände komponierende Frauen lange Zeit ankämpfen mussten.

Vier davon porträtiert sie in ihrem Film «Komponistinnen», der jetzt im Kino zu sehen ist: Fanny Hensel-Mendelssohn, Emilie Mayer, Mel Bonis und Lili Boulanger. Sie wurden, wenn überhaupt, «zur Zierde» ausgebildet, nicht mit dem Ziel, die Musik zum Beruf zu machen. Sie sollten in einem bürgerlichen Haus Ehefrau, Mutter und Gastgeberin sein. Ihre Werke wurden selten gedruckt und aufgeführt; so fehlte ihnen die öffentliche Beachtung.

Im Jazz ist das kaum anders als in der klassischen Musik. Doch Trudi Strebi, Komponistin und Flötistin, hat dennoch nie das Gefühl gehabt, ihr Frausein stehe ihr im Weg. Wir besuchen sie zu Hause in Rorschach, sitzen mit ihr im kleinen Arbeitszimmer mit Seeblick, wo ihre Stücke entstehen. Sie hat dafür Förder- und Werkbeiträge erhalten, wurde bei internationalen Wettbewerben mit Preisen ausgezeichnet. «Ob männlich oder weiblich, das spielt beim Komponieren überhaupt keine Rolle», sagt sie. «In der Musik gibt es laut und leise, langsam und schnell ... Es geht um Qualität, und die ist geschlechtsunabhängig.»

Sie wusste schon früh, dass sie komponieren will. Lächelnd erzählt sie von einem Bilderbuch, das sie als Kind gezeichnet hat, «Von den Noten und den Pausen». Studiert hat Trudi Strebi in Boston bei Bob Brookmeyer und dabei viel Ermutigung erfahren. «Komponistin zu werden, war eine Entscheidung, die ich für mich selbst getroffen habe. Aber es gab Türöffner – Persönlichkeiten wie etwa die Komponistin Maria Schneider mit ihrem Jazzorchester. Sie hat mir Mut gemacht.»

Zu wenig Auftrittsmöglichkeiten – auch für Männer

Aufs Flötespielen könnte sie verzichten, die Bühne ist ihr nicht wichtig – das Schreiben dagegen schon. Es geht ihr dabei nicht um kommerziellen Erfolg und darum, Geld zu verdienen, sondern um ihre persönliche Vision. «Ich weiss, dass ich als Komponistin etwas völlig Unzeitgemässes mache, wenn ich hier sitze und ganz allein an etwas schaffe. Aber es entspricht mir.»

Von dieser «Ausdrucksnotwendigkeit» erzählen auch die Lebensbilder in Kyra Steckewehs Film. Doch Männer haben es gegenwärtig kaum leichter, findet Trudi Strebi. Sie sagt: