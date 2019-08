Dies berichtete das Filmportal "Deadline.com" am Montag (Ortszeit). Der Drehstart sei für Oktober in Philadelphia geplant. Vorlage ist an die wahre Geschichte von Autor Michael Tovo angelehnt.

"After Exile" dreht sich um einen alkoholsüchtigen Ex-Häftling (De Niro), der seine beiden Söhne von Verbrechen und Drogen abbringen will. LaBeouf spielt den älteren Sohn, der wegen schweren Raubes und Totschlags bereits im Gefängnis sass.

Nach Kultklassikern wie "Taxi Driver", "Wie ein wilder Stier", und "Good Fellas" hatte De Niro kürzlich mit Regisseur Martin Scorsese den neunten gemeinsamen Spielfilm abgedreht. Der Mafia-Thriller "The Irishman" soll Ende September beim New York Film Festival seine Weltpremiere feiern.