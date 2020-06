Prominente zeigen sich mit George Floyd solidarisch – aber wie tut man das am besten?

Die Floyd-Proteste sind vielleicht auch so ein Resetknopf. Wir kommen nicht darum herum, über den verborgenen Rassismus in unseren Köpfen nachzudenken. Dass weltweit unter #BlackoutTuesday die Online-Plattform Instagram mit lauter schwarzen Quadraten zugepflastert wurde, um Solidarität mit Opfern rassistischer Polizeigewalt zu zeigen, war jedoch für viele schwarze Menschen zu Recht eine Provokation. Denn was wünscht man sich als Betroffener mehr als eine Auseinandersetzung mit der Welt, die man als ungerecht empfindet?

Die ‹Ich bin›-Hashtags, mit denen man sich in den sozialen Medien solidarisch gibt, geben anderen zwar eine Stimme, sie schaffen aber eine mindestens so grosse Plattform für uns selbst.

In diesen Tagen stolperte Slampoet Renato Kaiser, der in seiner Youtube-Sendung herzerwärmende E-Mail-Zusendungen vorliest, über so einen Fallstrick. Er fragte eine schwarze Bekannte, ob sie ihm einen Brief schreiben wolle. Sie habe ihm eine knallharte Absage erteilt, wie Kaiser seiner Fangemeinde erzählt. Jetzt für einen weissen Kerl arbeiten, damit er sich vor der Kamera profilieren könne? Nein, danke!

Obwohl der Druck auf Kulturschaffende, zu allem Möglichen Position zu beziehen, zugenommen hat – in den USA standen die grossen Kulturinstitutionen wegen fehlender Parteinahme zu den Floyd-Protesten sofort unter Generalverdacht –, sind Bekenntnisse für oder gegen eine Sache für Kulturschaffende riskant. Jedes Engagement fällt auf ihr Werk zurück.

Die russische Opernsängerin Anna Netrebko zeigte sich 2014 während der Krim-Krise mit prorussischen Separatisten, und verärgerte ihre Fans aus dem Westen. Schriftsteller Peter Handke solidarisierte sich im Jugoslawien-Konflikt mit Serbien und hielt an der Beerdigung des Kriegsverbrechers und Serbenführers Slobodan Milosevic eine Grabrede.