Positive Nachrichten: Blausee-Konzerte von Patent Ochsner ohne Quarantäne-Zugabe

(mg) Es war ein bisschen der Testlauf für kommende Grossanlässe. Fünf Abende spielte die Berner Band Patent Ochsner anfangs September am Blausee im Berner Kandertal. Fünfmal kamen jeweils 1000 Personen, unterteilt in mehrere Sektoren, alle mussten sich registrieren. Und immer war da war die Warnung: Sollte ein Besucher im selben Sektor positiv auf das Coronavirus getestet werden, so müssen alle in Quarantäne.

Bis jetzt wurde den Veranstalter aber kein positiver Fall gemeldet, wie sie auf Anfrage sagen. Sie hätten davon Kenntnis, weil sie dann den Behörden die Liste mit den Besucher hätten aushändigen müssen. Noch ist nicht für alle Konzerte die 14-tägige Aufbewahrungsfrist abgelaufen – das letzte der fünf Konzerte fand am 14. September statt. Mittlerweile können aber auch die Besucher dieses Konzert wohl ziemlich positiv in die nähere Zukunft blicken.