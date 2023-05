Pop/Rock Übersicht der Open Airs: 45 musikalische Gründe, weshalb Sie diesen Sommer im Aargau bleiben sollten Von der Konzert-Reihe Mittwochs-Musig bis zum grossen Argovia Fäscht und dem Heitere Open Air. Der Aargauer Festivalsommer lebt. Wir zeigen, wo was läuft.

Das Heitere Open Air mit Kunz. Bild: Dominik Wunderli

Die Openair-Saison im Aargau ist am Pfingstsonntag mit dem kleinsten aller Freiluftfestivals im Aargau gestartet: Dem Mundart-Liederfestival Troubadix in Gebenstorf. Weiter geht es am 31. Mai mit der Konzertreihe Mittwochs-Musig im Wasserschloss Vogelsang. Danach geht es Schlag auf Schlag. Vom Argovia Fäscht bis zum Schupfart Festival Ende September dauert der diesjährige Festivalsommer im Aargau. Vier Monate lang.

Die Freiluft- und Openair-Landschaft im Aargau bleibt in Bewegung, das verlängerte Argovia-Fäscht hat in Wohlen eine neue Heimat gefunden und die Heitere-Woche dauert mit der Magic Night, dem Trauffer Open Air, dem Volksschlager-Openair sowie dem traditionellen Heitere Open Air wieder sechs Tage. Einen Freiluft-Schwerpunkt setzt in diesem Jahr die Badenfahrt, die in diesem Jahr ihren 100. Geburtstag feiert und mit zahllosen attraktiven Konzerten ein Publikumsmagnet sein wird.

Wir vermissen das Festival Mutterschiff in Menziken, das 2022 zum letzten Mal stattgefunden hat, dagegen kommt es zum Comeback des Open Air Sommerloch auf dem Areal der Alten Reithalle Aarau. Es feierte 2018, noch vor Corona, seine Premiere. Nun startet das Festival mit neuem Elan. Auch der AKB-Roadrunner-Truck ist nach einer Pause in diesem Jahr wieder im Aargau unterwegs.

Der Festival- und Openair-Sommer Aargau lebt. Vom Kleinstfestival bis zum Massenanlass. Mit mindestens 45 Freiluftanlässen bewegt sich die Saison 2023 im gleichen Rahmen wie im letzten Jahr. Die Liste ist unvollständig und wird laufend aktualisiert. Hier finden Sie alle Veranstaltungen im Aargau auf einen Blick:

1. Mittwochs-Musig, Wasserschloss Vogelsang: 31. Mai – 9. September

Mit Marius Bear, Caroline Chevin, Zian, Basement Saints, Birdman Jäggi und Silver Lining.

2. After Work Club Joy, Grand Casino Baden: ab 1. Juni

Bei guter Witterung finden die Konzerte auf der Sonnenterrasse im Casino Garten statt. Mit Tonic Strings, Becky & the Gents, United Generations Of Switzerland.

3. Wisa Bar, Lenzburg: ab 3. Juni

Bei guter Witterung finden die Konzerte im Hof statt.

Mit Rohchoscht, Izamanya, Kilmister, Bluedögs.

4. Variaktion Jugendfestival, Flösserplatz Aarau, 3. Juni

Mit Lievin, Motis, Silaz

5. Hive Air, Wohlen, 3. Juni

Mit Carl Cox, Fritz Kalkbrenner

6. AKB Roadrunner Tour, 8. Juni – 8. Juli

Mit Marius Bear, Ritschi, Stubete Gäng, Troubas Kater, Marc Sway

7. Argovia Fäscht, Wohlen: 9. und 10. Juni

9. Juni: Captain Jack, Rednex, Caught In The Act, Oli P.

10. Juni: Hecht, Joya Marleen, Lo & Leduc, Sportreunde Stiller.

8. Outdoor Selection Open Air Festival, Effingen: 10./11. Juni

Psychedelic & Progressive Trance Open Air Festival. Mit Lunatica, Liquid Soul.

9. Open Air Waldbühne Gehren, Erlinsbach: 10. Juni

Mit Florian Ast, Bonnie, Snöff, Lightfood.

10. Make The Hood Look Good, Aarau: 17. Juni

Hip-Hop-Festival auf der Pferderennbahn im Aarauer Schachen mit Deliquent Habits, EAZ, Awon, Die P.

11. Festival des Arcs, Ehrendingen: 16. – 17. Juni

One Sentence. Supervisor, Laurent & Max

12. Meck A Frick, Frick: ab Juni

Sommerprogramm im Garten. Mit LNP Roots Family, Manfred Jung & Duo Wunderkram.

13. Variaktion Aarau: 17. – 19. Juni

Das Festival auf der Pontonierwiese am Aareufer findet zum zweiten Mal statt und erkundet mit Acts wie Palma Ada, Sensu und Nola Kin musikalische Grenzgebiete.

14. Lenzburgiade: 20. – 25. Juni

Schlosshof und Metzgplatz Lenzburg mit Oliver Schnyder, Turboklezmer, Pepe Lienhard Big Band mit Tanja Dankner, Freda Goodlett, Rislane.

15. Leuefescht Bremgarten 22. – 25. Juni

Mit Stubete Gäng, Marc Sway, Megawatt, Oeschs die Dritten

16. Festival Lamalagahla, Oberwil-Lieli: 30. Juni – 1. Juli

Mit Ay Wing, Professor Wouassa

17. New Orleans Meets Zofingen: 3. Juli

Traditionelles Festival in der Altstadt mit The Jacky’s und Nico Brina, Big Daddy Wilson, Christoph Walter & Nelly Patty and Band.

18. Maienzug Vorabend, Aarau: 6. Juli

Musikkonzept mit DJs in der Altstadt, Livemusik in der Markthalle, in der Vorderen Vorstadt, am Graben, am Schlossplatz sowie AZton im Restaurant Weinberg.

19. Chrutwäje, Aarau: 7. Juli

Das Openair am Maienzug auf der Pferderennbahn im Schachen. Programm folgt.

20. Sounds Of Garden, im Rosengarten Dottikon: 29. Juni – 1. Juli

Openair im Rosengarten mit Dada Ante Portas, Mattiu, Florian Ast, Tobias Jensen, Daens, Open Season.

21. Schwanbar, Aarau:

Konzerte noch offen.

22. Sommerbar am Landhausquai, Aarburg: 7. – 25. Juli

Mit MGM, Rutishuser & Co., Levi Bo & Stefan Künzli.

23. Sommerloch Open Air, Aarau: 15. Juli

Auf dem Areal der Alten Reithalle und im Stall. Mit Paola Fuerte, Valentino Vivace, Tobias Carshey, La Nefera.

24. Hüttentanz Festival, Oftingen: 15. Juli

Kleines Festival in der Oftringer Langern. Programm folgt.

25. Metschgplatz, Lenzburg: 15. Juli

Zum eidg. Beatlesgedenktag (ex Ohnemeinensohnspielichkeinenton-Orchestra).

26. Openair em Mühlescheer, Wohlenschwil: 7./8. Juli

Mit Linda Fäh, Stefan Roos, Marc Pircher, Matty Valentino.

27. KleinLaut Festival, Riniken: 28. – 29. Juli

Mit Asbest, PalkoMuski, Orbit, Kara Delik.

28. Open Air Fahrwangen: 22.– 23. Juli

Mit Münchener Freiheit, QL, Roxxet.

29. World Music Festival Appenzell bis Afrika, Vogelsang: 4./5. August

Music, Food & Drinks im Garten der Kantine im Wasserschloss Vogelsang. Mit Jan Galega Brönnimann - Moussa Cissokho - Omri Hason, Red Shamrock, Traktorkestar, Caruso Chillout.

30. Woog Open Air, Aarburg: 28. Juli

Programm folgt.

31. Festival i de Marktgass, Bremgarten: 5. August

Mit Stereo Luchs, Sirens Of Lesbos, Emilie Zoé, Schnellertollermeier, Evelinn Trouble.

32. Open Air Gränichen: 4. – 5. August

Das Hardcore-, Punk-, Metalcore- und Rock-Festival mit Pennywise, Bury Tomorrow, Terror, The Baboon Show, Annie Taylor.

33. Sicht Feld Open Air, Gipf-Oberfrick: 4. – 6. August

Programm folgt.

34. Glöggele Open Air, Zofingen: 8. August

Mit Trauffer

35. Magic Night, Zofingen: 9. August

Mit Level 42, Simply Red, Slade

36. Volks-Schlager Open Air, Heitere Zofingen: 11. August

Mit Beatrice Egli, Nik P., Calimeros, Marc Pirchner, VoxxClub.

37. Heitere Open Air, Zofingen: 12. – 14. August

Mit Sam Ryder, Editors, Robin Schulz, Dodo & Friends, Kunz, Lo & Leduc, Adel Tawil.

38. Open Air Stoppelfäld, Wohlen: 11./12. August

Mit Basement Roots, Annie Taylor, Doron Lev.

39. Festival am Gleis, Aarau: 18./19. August

Auf dem Areal des Wenk in Aarau. Programm folgt.

40. Badenfahrt Baden: 18. - 27. August

Auf verschiedenen Bühnen. Detailiertes Programm. Auf der Tipitinas Bühne Dzon Mejr Tribute Band feat. Adrian Stern, Basement Saints, AZton.

41. Musig i de Altstadt, Aarau: 26. – 27. August

Mit Warhaus, Troubas Kater, Dana, Mnevis.

42. Route 66 Festival, Aarburg: 25. – 27. August

Old Car & Rock’n’Roll Festival mit Omar Romero, The Jive Aces, Billy Burnette.

43. Riverside Festival, Aarburg: 25. – 27. August

Mit Megadeth, Krokus, Limp Bizkit, Dropkick Murphys, Manowar, Hammerfall, .

44. Rocknacht Tennwil: 22./23. September:

Mit Ronnie Romero, Dino Jelusick.

45. Schupfart Festival: 23. – 25. September

Mit Gölä, Megawatt, Stubete Gäng, Baschi, Marc Sway.