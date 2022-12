Pop Bligg: «Die erfolgreichsten Musiker sind Hacker» Bligg und Marc Sway haben sich zu Blay zusammen getan und äussern sich kritisch und skeptisch zur aktuellen Musikbranche. Ihr erstes Konzert findet erst in zehn Monaten statt.

Exklusiv für Abonnenten

Blay, Bligg und Marc Sway, sind mit ihrem Blaymobil unterwegs in der Schweiz. Bild: ZVG

Bligg und Marc Sway sind als Blay auf einer Tour durch die Schweiz. Auf Wiederseh-Tour. In einem Wohnmobil gehen sie nach Monaten des Lockdowns zu den Leuten. Im Gepäck ist ihr neuer Song «Wiederseh» und das Album «Heimspiel». Wir erreichen sie per Facetime in Schaffhausen im Blaymobil. Sie kommen gerade von einer Weindegustation und sind bester Laune.

Mürrisch: Bligg und Marc Sway Zvg / Aargauer Zeitung

Ich bin erfreut, euch so fröhlich zu sehen. Auf den Promotionsbildern schaut ihr so mürrisch in die Welt.

Marc Sway: Mürrisch? Bei den Fotoaufnahmen war es arschkalt. Und vor allem hatten wir zuvor keine Weindegustation. (lacht)

Es geht langsam Richtung Öffnung. Welche Spuren hat bei euch die Coronakrise hinterlassen?

Bligg: Die Spuren sind nicht nur schlecht. Denn ohne Corona würde es Blay nicht geben. Wir haben zuvor schon etliche Male zusammengearbeitet und 2018 die Hit-Single «Us Mänsch» produziert. Das Echo war überwältigend und alle sagten uns, dass wir perfekt zusammenpassen würden. Der Wille war zwar da, aber unsere Solo-Projekte haben uns daran gehindert. Die Coronapause hat uns die Möglichkeit eröffnet, Blay zu entwickeln.

Sway: Ich war im letzten Jahr in den letzten Jahren an den Wochenenden noch nie so oft bei meiner Familie. Das war ein positiver Nebeneffekt von Corona. Aber sonst war es nicht so lustig.

Wie hat Corona die Songs geprägt?

Bligg: Nicht explizit. Und doch spürt man in den Songs, dass sie in einer extremen Situation entstanden sind. Sie haben oft einen sehnsüchtigen und melancholischen Charakter. Wirkliche Partyknaller, wie man sie von uns kennt, hat es dagegen weniger. Insofern ist die Zeit sicher spürbar.

Wie funktioniert Blay? Wie kommen die Songs zu Stande?

Sway: Wir haben in diesem Prozess festgestellt, dass sich unsere Fähigkeiten sehr gut ergänzen. Meine Stärke liegen in den Melodien, Bligg ist ein Meister der Wortwahl. Ich komme vom Gesang, Bligg vom Rap. Das alles vermischt sich. Ich rappe auf dem Album selbstverständlich. In der aktuellen urbanen Musik nähern sich Rap und Gesang immer mehr an und eine Trennung macht immer weniger Sinn.

Ihr beide seid Alphatiere, das kann ja auf längere Sicht nicht gut gehen?

Sway: Sie haben absolut recht. Deshalb haben wir Blay auch zeitlich beschränkt. (lacht) Nein, sorry, wir können keine Dramen bieten. Wir waren vier Monate eingepfercht in 20 Quadratmeter. Wenn man sich so etwas antut, muss man sich schon etwas gernhaben. Und das war ja eigentlich die Grundidee von Blay: Wir wollten zusammen etwas machen, weil wir Freunde sind und uns persönlich und menschlich einfach sehr gut verstehen.

Aber wenn man zusammenlebt, lernt man sich erst richtig kennen. Und man nervt sich dann und wann auch über das Gegenüber?

Bligg: Mich nervt an Marc, dass er die besten musikalischen Ideen einfach so aus dem Ärmel schüttelt und gar nicht erkennt, wie gut sie sind. Doch statt dabei zu bleiben, sucht er weiter und weiter. Ich muss ihn dann bremsen und ihn von seiner ersten Idee überzeugen. Das kostet unglaublich viel Energie.

Sway: Wir beide neigen zum Perfektionismus, aber ich zweifle oft noch. Es hat tatsächlich eine Weile gedauert, bis ich gemerkt habe, wie gut Bligg darin ist, das Goldstück zu erkennen. Der Prozess dahin war extrem mühsam.

Bligg, auf Ihrem letzten Album «Okey Dokey II» gingen Sie zurück zu Ihren Wurzeln im Rap. Es hat sich aber nur halb so gut verkauft wie der Vorgänger «KombiNation». Ist das Experiment «Back to Rap» gescheitert?

Bligg: «Okey Dokey II» war mein Liebhaber-Projekt. Während des Lockdowns konnten wir ja gar nichts machen: Keine Promo, keine Shows, einfach nichts. Insofern hat es sich aus meiner Sicht sogar besser entwickelt, als ich erwartet hatte, und es war eines der wenigen Schweizer Alben, welches 2020 Gold, eine Platin-Single und Gold-Single geschafft hat.

Mit Blay sind Sie wieder auf der sicheren poppigen Seite. Das Projekt ist ein Erfolgsgarant und Sie, Marc Sway, können sich auf Ihre erste Nr.-1-Scheibe freuen.

Sway: Mit Erwartungen bin ich ganz vorsichtig. Erst recht in diesen Zeiten, in denen nur die Unsicherheit sicher ist.

Bligg: Bei Blay geht es nicht einfach um einen kommerziellen Blockbuster. Der Moment der Album-Veröffentlichung spricht komplett dagegen. Die Musikbranche ist immer noch im Tiefschlaf tot. Es gibt keine Konzerte, keine Erlebnisse, einfach nichts. Der Multiplikatoreffekt fehlt völlig. Das ist auch der Grund, weshalb in den Charts der letzten zwei Jahre keine Mundartsongs platziert waren. Algorithmen dominieren die Hitparaden, namenlose Songs, die niemand kennt. Clicks werden gekauft, heute sind die erfolgreichsten Musiker die besten Hacker.

Aber Sie haben ja auch schon kapituliert. Sie haben Ihr Konzert im Hallenstadion um ein Jahr auf Dezember 2022 verschoben. Das heisst: In diesem Jahr wird es keine Konzerte von Blay geben. Und das, obwohl eine Öffnung bevorsteht. Die Verschiebung war doch verfrüht?

Sway: Alle, Publikum und Politik, unterschätzen die nötige Vorlaufzeit eines solch grossen Projekts.

Ihr könntet doch Clubgigs machen? Aber auch die gibt’s erst im März 2022, in zehn Monaten. Ihr seid doch Livemusiker, wollt ihr nicht zurück auf die Bühne?

Bligg: Das es heute wieder besser aussieht, das wissen wir erst seit zwei Wochen. Das Vertrauen des Publikums muss erst wieder zurückgewonnen werden. Es hat Tage gegeben, da sind bei Ticketcorner kaum Tickets verkauft worden.

Es ist jetzt erst Anfang Mai. Bis Dezember sind es noch sieben Monate.

Sway: Als wir mit Blay starteten, haben wir uns ein Jahr gegeben. Ein paar Clubkonzerte und als Höhepunkt das Hallenstadion. Wir mussten lernen, in einer Zeit zu planen, in der man eigentlich nicht planen kann. Es sind Ausnahmeentscheide in einer Ausnahmezeit und alles ist sehr mühsam.

Bligg: Um das Hallenstadion zu füllen, braucht ein Schweizer Musiker oder eine Schweizer Band unter normalen Bedingungen ein Jahr.

Genau, das Problem ist das Hallenstadion. Wieso wollen alle ins Hallenstadion, obwohl es für die meisten Schweizer Bands gar nicht geeignet ist? Ihr opfert Clubkonzerte, um das Hallenstadion zu füllen.

Bligg: Wir wollen nicht einfach ins Hallenstadion, damit wir mal dort waren. Wir wollen mit dem einmaligen Projekt Blay eine grosse Show bieten, die in einem Club nicht möglich ist. Aber was wir sicher nicht wollen, ist eine Show im Hallenstadion, die nur zur Hälfte gefüllt ist. Die Schweiz ist klein, der Markt sowieso, erst recht für einen Mundartact. Wir tragen ein unternehmerisches Risiko. Es ist noch alles viel zu unsicher. Alle warten und halten sich noch zurück. Eine neue Zeitrechnung hat begonnen und wir wissen nicht, wie sie aussieht und wo sie hinführt.

Nach überstandener Pandemie wird es eine Explosion der Lebensfreude geben. Wie nach einem Krieg oder früher nach Pest oder Cholera. Das ist eine historische Regel. Davon wird auch die Musik profitieren.

Sway: Ich glaube nicht an diesen Dammbruch. Ich bin gerne Optimist, ich will zurück auf die Bühne. Aber ich versuche die Erwartungen, welche ich nicht beeinflussen kann in meinem Leben, immer runterzuschrauben. Dann erlebt man weniger Enttäuschungen und das hilft glücklicher zu sein.

Marc, Sie treten am Open Air St.Peter at Sunset in Kestenholz auf.

Sway: Ja, das ist eine Verschiebung vom letzten Jahr und insofern eine Ausnahme. Dazu ist noch nicht klar, ob das Festival diesen Sommer überhaupt stattfinden kann. Wir haben abgemacht, dass wir während des Blay-Projekts mit den Soloprojekten pausieren. Wir würden uns sonst selbst kannibalisieren.

Ich habe mal ein schönes Porträt der Familie Sway geschrieben. Ich würde das gern auch mal mit der Familie Bligg machen, aber leider kenne ich Ihre Freundin nicht mal.

Bligg: Vergessen Sie es. Meine Familie bleibt zu Hause und hat in der Öffentlichkeit nichts zu suchen. Das ist der Wunsch von uns beiden und wird so bleiben.