Sucht man den Mann in einem Saal unter den Teilnehmern einer Zukunftskonferenz, wird man schnell fündig. Jowan Öster- lund fällt auf. Der Schwede hat die Statur eines Klischee-Wikingers: gross, breite Schultern. Tattoos überziehen seine Arme. Was ihn am meisten von allen anderen unterscheidet, bleibt für den Betrachter aber unsichtbar: Unter der Haut, zwischen Daumen und Zeigefinger, hat er sich einen Chip implantiert, der ihm zu neuen Fähigkeiten verhilft. Warum tragen Sie einen Chip unter der Haut? Jowan Österlund: Vor allem aus Bequemlichkeit. Der Chip dient mir im Tram als Ticket. Ich kann mich damit in meinen Computer einloggen, ohne dass ich ein Passwort eingeben muss. Zudem ist auf dem Chip der Zutrittsbadge für das Fitnesscenter gespeichert. Und ich kann damit die Türen unseres Büros und meines Hauses öffnen. Das allerdings ist erst der Anfang. Wie geht es weiter? Schweden will 2023 bargeldlos werden. Ich finde: Statt bloss mit der Kreditkarte sollte man auch mit einem Chip in der Hand bezahlen können, denn die Technologie dahinter ist dieselbe. Also lancieren wir einen Bezahlservice. Bodypayment statt Mobile Payment gewissermassen.

Der Biohacker Jowan Österlund kennt sich aus mit Nadeln, er arbeitete über zehn Jahre als Piercer. Dann entschied er sich, statt die Menschen bloss mit Körperschmuck zu verzieren, ihnen Chips zu implantieren. Er gründete 2013 das Start-up Biohax, das mittlerweile Marktführer für Bioimplantate ist. Biohacking, worauf der Firmenname anspielt, meint das «Hacken» respektive Optimieren des eigenen Körpers. Gechipt wird entweder in extra dafür eingerichteten Studios oder an sogenannten Chippartys. Das Interview wurde am Trendtag des Thinktanks Gottlieb Duttweiler Institut geführt.

All das ist mit dem Smartphone möglich. Warum sich also einen Chip implantieren lassen? Wie oft ist es Ihnen schon passiert, dass Sie Ihr Handy vergessen haben? Mir passiert es ständig. Mit dem Chip haben Sie das Problem ein für alle Mal gelöst. Ein Smartphone können Sie weglegen. Den Chip nicht. Macht das keine Angst? Können Sie das wirklich? Wir sind doch alle so sehr von unseren Smartphones abhängig, dass uns etwas fehlt, wenn wir es einmal nicht auf uns tragen. Zumindest für ein paar Stunden kann ich das Handy durchaus ausschalten und weglegen. Sorgen Sie sich denn nicht um Ihre Privatsphäre? Doch. Und genau deshalb will ich die Kontrolle über meine Daten behalten und trage den Chip. Kreditkarten beispielsweise kann man stehlen. Ein Foto von der Karte genügt, und ein Dieb hat alle Daten, die er braucht. Den Chip in meiner Hand können Sie nicht einfach so stehlen. Aber Sie können sich auch nicht von ihm trennen. Besteht nicht die Gefahr, dass Ihre Tätigkeiten ständig überwacht werden? Nein. Unter meiner Haut befindet sich nur ein sogenannter NFC-Chip (Near Field Communication; Anm. d. Red). Er funktioniert nur passiv, indem er Funksignale innerhalb weniger Zentimeter empfängt. Daten zeichnet er keine auf. Er ist nicht mit dem Internet verknüpft und verfügt über kein GPS-Modul. Und warum tragen Sie den Chip unter Ihrer Hand und nicht zum Beispiel in einem Armband? Das ginge natürlich auch. Aber ein Armband kann man verlieren, seine Hand nicht. Warum ist ein Bodychip besser als die biometrische Identifizierung über Iris- oder Fingerabdruck- Erkennung? Auch einen Fingerabdruck kann man verlieren. Man hinterlässt ihn die ganze Zeit. Kriminelle können ihn klauen, aufbereiten und sich damit als die Person ausgeben, der er gehört. Auch Iris-Scanner kann man überlisten. Das Problem bei allen biometrischen Merkmalen: Wird man einmal gehackt, kann man die Merkmale nicht ändern, sie sind einem ja angeboren. Der Chip lässt sich hingegen ersetzen.