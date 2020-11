Barockkonzert in der Luzerner Peterskapelle: Kleinkonzerte treffen den Nerv der Zeit

Das Wort Welle ist momentan in aller Munde. Aber hier, in der Peterskapelle in Luzern, hat es eine andere Bedeutung. Wenn Beate Schnaithmann mit ihrem Barockcello einen langgezogenen, silberhell schimmernden Ton aus ihrem Instrument streicht, ist es, als würde sie eine Welle anstossen: Der Klang breitet sich im Raum aus, schwillt vibrierend an, umarmt uns und verebbt in barocker Klangrede. Das Cembalo singt selbst in zirpend hohen Lagen und rauscht orches­tral, wenn Erwin Schnider die Akkorde ungestüm auffächert und mit Verzierungen kräuselt.

Trotzdem hat auch das mit Corona zu tun. Wegen der Beschränkung auf 50 Besucher war das Konzert am Samstag zwar praktisch ausverkauft. Trotzdem sassen bloss gut 40 Personen in den Dreierbänken, die sich im weitläufigen Kirchenraum am Kappelplatz verteilten.