Peter Hossli rollt mit einem Roman einen Raubmord in Aargau aus dem Jahr 1957 neu auf, der die Schweiz in Atem hielt

Max Märki plante seit längerem, einen «Chrampf» zu machen – ein krummes Ding zu drehen. Der 26-jährige Gipser aus Mönthal brauchte dringend Geld für den Unterhalt seiner drei Kinder und die Schulden, die er seit seinem Konkurs mit sich trug.

Märki brauchte aber auch Geld, weil er mit seiner schwangeren Geliebten, Ragnhild Flater, nach Amerika auswandern wollte. Dort würde er mit der norwegischen Hilfsköchin einen Neuanfang wagen.

Also heckte er mit Ragnhild einen Plan aus: Im «Aargauer Tagblatt» gab Max ein Lockinserat auf und bot ein Auto zum Verkauf an, das er nicht besass. Beim Treffen mit dem Käufer würden sie diesen bewusstlos schlagen und ausrauben.

Als der Gipser und die Norwegerin am 19. Oktober 1957 in Baden mit dem potenziellen Käufer Peter Stadelmann in ihr Auto einstiegen, lief jedoch nichts nach Plan.

Am Ende des Abends war der Innenraum des Citroën komplett blutverschmiert. Und in den darauffolgenden Wochen rätselte die ganze Schweiz: was ist Peter Stadelmann, Vertreter aus Rohr, zugestossen?

Ein über zweijähriges Projekt

Vom Mordfall Stadelmann erfuhr der Journalist und Autor Peter Hossli, der im Kanton Aargau aufgewachsen ist, das erste Mal vor über zwei Jahren.