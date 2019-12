Peter Handke wurde bei der Nobelpreisfeier geschont

Was für ein Gegensatz: In Oslo bekam gestern Nachmittag der äthiopische Ministerpräsident Abij Ahmed den Friedensnobelpreis für seine Versöhnungspolitik mit dem Nachbarland Eritrea überreicht: «Ich kroch auf meinem Weg zum Frieden durch staubige Schützengräben. Ich war ein junger Soldat, als der Krieg ausbrach zwischen Äthiopien und Eritrea. Ich habe aus erster Hand die Hässlichkeit des Kriegs in Schlachten an der Front erlebt.» Ein Mann also, der den Krieg selbst erlebt hat und daraus seinen unbedingten Willen zur Verständigung und zum Frieden ableitet. Was bedeute: Die eigene Maske der Arroganz und des Stolzes abzulegen sowie Vergebung und Versöhnung zu leben, sagte er in seiner Nobelpreisrede.

Und zwei Stunden später überreichte der schwedische König Carl Gustav dem Schriftsteller Peter Handke in Stockholm den Literaturnobelpreis. Einem Autor, der als wandernder Poet nach dem Krieg in Bosnien seine Beobachtungen und Empfindungen niederschrieb, der Kriegsverbrechen und die systematische Vertreibungspolitik Serbiens nicht wahrhaben wollte. Einem Autor, der 2006 am Begräbnis von Slobodan Milosevic, dem serbischen Präsidenten, Kriegstreiber und Dulder von Kriegsverbrechen, eine Rede hielt. Der Forderung von bosnischen Flüchtlingen, er solle sich dafür endlich entschuldigen, kam Handke nicht nach, weder an der Pressekonferenz am Freitag noch in seiner Nobelpreisrede am Samstag. In der Innenstadt Stockholms fanden sich zeitgleich einige Hundert Demonstrierende zusammen, die von Handke nochmals eine Entschuldigung verlangten.