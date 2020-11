Peach Weber: «Ich finde es eher tragisch, wenn sich ein Politiker wie ein Hampelmann gebärdet»

Nein, es gibt in der Politik zwar viele Witzfiguren, etwa Trump oder Erdogan, aber die sind nicht lustig. Ich finde es eher tragisch, wenn sich ein Politiker wie ein Hampelmann gebärdet. Wir haben genug Probleme, die wir dringend angehen müssten. Politik ist kein Spielchen.

Ich habe hohen Respekt vor gutem politischen Kabarett. Darunter verstehe ich keine Nummern, in denen einer Christoph Blocher imitiert oder «Fredy hat zum Hans gesagt»-Witze macht und einfach Namen von Politikern verwendet. Ich wusste immer, dass ich politisches Kabarett nicht beherrsche. Ich bewundere den deutschen Kabarettisten Sebastian Pufpaff, auch Dieter Nuhr, selbst wenns bei dem in letzter Zeit mehr in Richtung Massenproduktion geht. Meine Helden von früher sind Dieter Hildebrandt und Hanns Dieter Hüsch. Letzterer war zwar nicht politisch, aber literarisch. Ich konnte dem einfach nur zuhören, und seine Sprache geniessen. Und Hildebrandt war mein Idol, weil er verstanden hatte, dass man nicht zwei Stunden erklären kann, was in der Welt schiefläuft. Dass zwischen den harten Pointen auch mal ein Kalauer sitzen muss.

Als Privatperson schwärmen Sie fürs politische Kabarett. Was spricht Sie besonders an?

Ich bin der einzige Komiker in der Schweiz, der zugibt, er mache hundert Prozent Unterhaltung. Viele behaupten, dass sie schon Unterhaltung machen, aber mit Anspruch. Ich muss darüber immer lachen. Wir sind doch alle Pausenclowns - selbst die politischen Kabarettisten. Wer von denen hat je die Welt verändert? Wenn die Leute bei mir zwei Stunden lachen, gehen sie im besten Fall in besserer Grundstimmung nach Hause und sind ein bisschen freundlicher zu ihren Mitmenschen oder ihrem Meersäuli. Mehr kannst du nicht erwarten.

Was macht Sie für die Jungen so spannend?

Es würde nie so lange funktionieren, wenn ich immer das gleiche Publikum hätte. Zu mir sind seit eh und je auch Kinder gekommen, die meine Lieder wahnsinnig lustig finden, obwohl sie nicht alles verstehen. Seit etwa zehn Jahren kommen auch Teenager zwischen 15 und 20. Das hat mich anfangs selbst überrascht. Schliesslich bin ich nicht Justin Bieber. Aber die kommen da zu fünft oder sechst und grölen sich einen ab. Es gibt also laufend Blutauffrischung.

Das, was Sie da auf der Bühne seit 44 Jahren machen, scheint wie Ihr Kleidungsstil keinem modischen Diktat zu folgen. Stirbt ihnen deshalb das Publikum nicht weg, weil Sie keinem Trend nachlaufen?

Ja, auch solche, die mir schreiben, sie hätten eine Hochzeitsgesellschaft schon zehn Minuten zum Lachen gebracht. Dann muss ich schon relativieren: Zehn Minuten sind nichts. Vor allem, wenn Verwandte vor dir sitzen, die es gut mit dir meinen. Sobald du zwei Stunden vor fremden Menschen stehst, ist das was anders. Ich habe kein Geheimrezept, wie Humor funktioniert. Lachen ist eine spontane Reaktion, kann nicht gespielt werden.

Fragen andere Menschen Sie um Humornachhilfe an?

Ich habe Gescheiteres zu tun! Ich kann aus keinem griesgrämigen, abgelöschten Typen einen lustigen Komiker machen. Ich habe ohnehin nicht das Gefühl, irgendjemandem etwas beibringen zu müssen. Deshalb mache ich auch kein politisches Kabarett. Dort muss man den Leuten erklären, was falsch läuft. Als ich noch als Lehrer unterrichtet habe, war es mir wichtig, das nicht mit erhobenem Zeigefinger zu tun, sondern mit einer Prise Humor.

Vieles lässt sich mit Humor einfacher vermitteln. Und es gibt tatsächlich Politikerinnen und Politiker, die vom Charakter her eine humoristische Veranlagung besitzen. Etwa Ueli Maurer oder der verstorbene Bundesrat Willi Ritschard (1918-1983), der sich seine Reden von Schriftstellerfreund Peter Bichsel schreiben liess und Sprüche vom Stapel liess wie «Je höher der Affe klettert, desto besser sieht man seinen Hintern.» Aber dieser Humor darf nicht gespielt sein, er muss von innen kommen. Humor darf auch nicht als Waffe gebraucht werden.

Ihre Komikerkollegen exponieren sich gerade stark mit Wortmeldungen zur Pandemie. Nehmen sich die Kerle in Ihrer Branche als Meinungsträger zu ernst?

Ich bin mir nicht sicher, ob gerade ein zweites Virus umgeht, das nur Komiker befällt. (Lacht). Ich glaube, wenn man uns Komiker zu lange einsperrt, dann erzählen wir unseren Blödsinn halt zu einem politischen Thema. Ich selbst habe mich mit dem Absetzen von Filmbotschaften zurückgehalten. Ich war wie Viele erst einmal schockiert, dass so ein kleines Drecksvirus so grosse Auswirkungen auf unser Leben hat. Diese Pandemie hat uns schon Unmengen gekostet! Auch die Umwelt- und Klimadebatte wurde dadurch um Jahre zurückgeworfen. Statt die wahren Probleme der Welt anzugehen, soll momentan aber alles nur lustiger werden. Vor allem auf deutschen Sendern gibt es eine Comedyschwemme, auch in ernsteren Formaten wie der «Arena» oder dem deutschen «Hart, aber fair» sitzen Komikerinnen und Komiker.

Ist es nicht begrüssenswert, dass Ihre Kolleginnen Auftrittsmöglichkeiten bekommen?

Wenn in jeder politischen Runde noch ein Komiker sitzt, wertet das die Debatte eher ab. Wenn ich politische Diskussionen verfolge, will ich hören, was Politiker dazu zu sagen haben.

Apropos Seriosität: Peach Webers Homepage sieht sehr handgebastelt aus. Kein Relaunch geplant?

Ich kriege laufend Angebote von Firmen, die sie gratis erneuern wollen. Ich war in meiner Branche ja einer der ersten, der eine hatten. Meine Homepage ist über dreissig Jahre alt. Ich will sie in diesem Zustand belassen, bis sie nicht mehr funktioniert. Die Leute mögen dieses altbackene Durcheinander.