Aber im Gegensatz zu den meisten seiner Berufskollegen hat er noch nie eine Rolle zwei Mal gespielt. Washingtons Credo lautet «No sequels», während seiner 41-jährigen Karriere war er in keiner einzigen Fortsetzung zu sehen gewesen. Bis jetzt.

Bruce Willis hat schon, genau wie Harrison Ford und Arnold Schwarzenegger auch. Nur Denzel Washington, der hat noch nie. Seit 1977 steht der heute 63-jährige Hollywoodschauspieler schon vor der Kamera, er hat seither 56 Filme gedreht und dabei unvergessliche Rollen gespielt wie jene als Menschenrechtsaktivist Malcolm X, als Boxer Rubin «Hurricane» Carter oder als Drogenkönig Frank Lucas in «American Gangster».

Robert McCall, der Held aus dem Actionfilm «The Equalizer» (2014), der gerne Bücher liest und Unrechtmässigkeiten ausgleicht – nicht selten mit zwei Pistolen –, ist die erste Filmrolle, in die Washington nun ein zweites Mal geschlüpft ist.

Regie führte bei «The Equalizer 2» wie schon bei Teil eins der 52-jährige amerikanische Actionspezialist Antoine Fuqua, den die «Nordwestschweiz» kürzlich am Filmfestival in Locarno zum Gespräch traf. «Genau wie Denzel habe ich noch nie ein Sequel gemacht», erzählt Fuqua, «denn ich hatte bei keinem meiner Filme das Gefühl, dass das nötig sei. Doch dann wurde uns ein Drehbuch vorgelegt, das uns beide begeisterte. Weil es nicht einfach eine Kopie von Teil eins ist, sondern uns Einblicke in McCalls rätselhafte Vergangenheit gibt.»

Ein zeitloser Held

Fuqua nennt Robert McCall, diesen einsamen Wolf, der auf eigene Faust nach dem Rechten sieht, einen «zeitlosen Helden». Genau wie einst George Lucas und Francis Ford Coppola liess Fuqua die Arbeit des berühmten Mythologie-Autors Joseph Campbell in seine Filmwelt einfliessen. «McCall befindet sich auf einer Reise ins Herz der Dunkelheit», sagt Fuqua. «Es ist dieselbe Reise, die jeder von uns unternimmt – und an deren Ende wir mit uns selbst konfrontiert werden.»

Für McCall bedeutet das, dass er sich in «The Equalizer 2» seiner Vergangenheit stellen muss, die die Form einer Gruppe schwerbewaffneter Kerle annimmt. Wie bereits in Teil eins wechseln sich hier laute, extrem gewalttätige Actionszenen mit ruhigeren, intimeren Momenten ab. Der herumballernde Robert McCall, der seine Vergeltungsaktionen kein einziges Mal hinterfragt, ist dabei weitaus weniger interessant als jener McCall, der sich rührend um das Wohlbefinden seiner Nachbarn kümmert.