In ihrer Reportage-Reihe treffe sie Menschen am Rand der Gesellschaft, teilte "Stern TV" am Mittwoch mit. Dazu zählten unter anderem Rentner, die unterhalb der Armutsgrenze leben, Kinder, die von ihren Familien vernachlässigt werden, und Langzeitarbeitslose, die keine Perspektive mehr für sich sehen. Zum Auftakt der vierteiligen Reihe am Mittwoch, 26. Juli, trifft Bessin junge Obdachlose.

Ilka Bessin höre zu und stelle Fragen, sie scheue sich aber auch nicht, ihre Meinung zu sagen. Die gelernte Köchin lebte gemäss "Stern TV" selbst drei Jahre lang von Hartz IV, bevor sie als Cindy aus Marzahn im rosa Jogginganzug ins Fernsehen kam und sich mit ihrer frechen Schnauze ein Millionenpublikum eroberte.

Nun nimmt sie als Reporterin einen neuen Anlauf. Konkrete Pläne für weitere Einsätze von Ilka Bessin bei "Stern TV" nach Ende der Reportage-Reihe zu sozialer Gerechtigkeit gibt es derzeit aber nicht.