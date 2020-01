Neues Buch von Jamel Brinkley gibt Einblick in eine amerikanischen Parallelwelt

Kann man das literarische Handwerk lernen wie das der Schneiderin oder des Schreiners? Lange waren die Methoden des amerikanischen Creative Writing im deutschen Sprachraum suspekt. Inzwischen gibt es selbst in der Schweiz ein Literaturinstitut, an dem man sich zum Autor, zur Schriftstellerin ausbilden lassen kann. Auch Jamel Brinkley, neuer Darling der US-Literaturkritik, hat mit dem Iowa Writer’s Workshop einen solchen Studiengang absolviert. Seine Kurzgeschichten erinnern an den frühen T. C. Boyle, einen der ersten Stars des Creative Writing. Wie Boyle schreibt Brinkley meist aus männlicher Perspektive, siedelt seine Figuren am Rand der Gesellschaft an und entwickelt schon nach wenigen Zeilen einen starken erzählerischen Sog. Eines jedoch ist anders bei ihm: Seine Welt ist schwarz.

Geschichten mit Antihelden

«Schwarz ist hart wie Quarz», heisst es in der New Yorker Bronx. Doch Blood ist weich, zu weich und scheu nach Micahs Meinung. Nun sind die beiden unterwegs zur Freiluft-Meditationsrunde für «coloured people» in einem Park mit Sklavenmahnmal. Natürlich wollen Micah und Blood nicht meditieren. Vielmehr werden sie die anwesenden Frauen begutachten, denn Schürzenjäger Micah, dessen Freundin Cody bei ihrer Familie in Ghana weilt, hat sich in den Kopf gesetzt, endlich auch eine «Queen» für Blood zu finden.

Was Micah nicht weiss: Blood ist seit langem in Cody verliebt; die «Ärsche», die er ihm im Park zeigen will, interessieren ihn nicht. Eine Queen ist auch Fat Rhonda. In der Highschool wurde sie gequält. Und Klassenschönling Wolf wurde zum King, nachdem er sie in der Kirche entjungfert hatte – die ultimative Mutprobe! Womit Wolf nicht gerechnet hatte: Dass Sex mit der fetten Rhonda schön sein kann.