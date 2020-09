Neues Album der Schweizer Metal-Legende Messiah: Verspielt, vielseitig und brachial

Über ein Vierteljahrhundert ist es her, seit die Zuger Thrash- und Death-Metalband Messiah mit «Underground» ihr fünftes Album herausgebracht hat. Eine halbe Ewigkeit im Musikbusiness. Nun folgt in der klassischen Besetzung mit Andy Kaina (Vocals), Steve Karrer (Schlagzeug), Patrick Hersche (Bass) und Bandmitgründer Remo «Brögi» Broggi der überraschende sechste Streich – und der hat es in sich. Seit heute ist das aktuelle Werk «Fracmont» mit zehn neuen Stücken auf dem Markt. Der Titel stellt den Bezug zum alten Namen des Pilatus beziehungsweise die Fräkmünt her.