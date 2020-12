Neue SRG-App sei Dank: Diese spannende Serie gibt es als Original, doch leider stösst man auf ein Untertitel-Durcheinander

Was setzt die Stadt Genf besser in ­Szene als der Jet d’Eau. Der Spring­brunnen im Genfer Seebecken. Mit ­explosiver Kraft sprüht er das Wasser 140 Meter hoch in den Himmel. Nun hat es das Wahrzeichen der Stadt in den Vorspann einer Fernsehserie geschafft. «Cellule de Crise» («Ohne Grenzen» auf Deutsch) ist der neue Wurf des Westschweizer Fernsehen RTS, mit Geldern aus dem schweizweiten Gebührentopf der SRG finanziert.

Explosiv ist die Stimmung auch hinter der humanistischen Fassade der internationalen Hilfsorganisation, um die es in der Serie geht. Macht, Intrigen, Ränkespiele: Das internationale Genf bietet dafür das perfekte Setting. Unter den hier ansässigen Organisationen hat auch das Flüchtlingshilfswerk der UNO, das UNHCR, seinen Sitz in Genf. In dessen Chefetagen und auf dem «Feld» im Konfliktgebiet zwischen Saudi-Arabien und dem Jemen, spielt sich «Cellule de Crise» ab.

Mächtige Frauen und verzerrte Realitäten treffen auf Klischees

Die Geschichte dreht sich im Wesentlichen um die idealistische Unidozentin Suzanne Fontana (gespielt von Isabelle Caillat), die sich von der grauen Eminenz des Rats der Organisation, Guillaume Kessel (André Dussollier), zur Präsidentin vorschlagen lässt. Die Führungsstelle muss neu besetzt werden, nachdem der amtierende Präsident bei einem Besuch in einem Flüchtlings­lager in Jemen ermordet worden ist.