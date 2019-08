"Mit grossem Bedauern sieht sich Anna Netrebko leider gezwungen, die beiden "Lohengrin"-Aufführungen am 14. und 18. August erschöpfungsbedingt absagen zu müssen", teilten die Festspiele am Montag mit. Netrebko sollte in der Inszenierung von Regisseur Yuval Sharon die Elsa singen. Es wäre ihr erster Auftritt auf dem Grünen Hügel gewesen.