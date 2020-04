HBO ist besser: Ein untrügliches Symbol für intelligente Unterhaltung

Die erste Liebe vergisst man nie. Bei der Musik war das Prince mit dem Stück «Alphabet Street». In Sachen Serien «The Sopranos» von HBO. Gut zehn Jahre ist das erst her, Netflix kannte damals hierzulande trotzdem noch niemand. Meine bessere Hälfte bekennt sich schon seit «Twin Peaks», eine ABC-Produktion wohlgemerkt, als Serienjunkie. Irgendwann hat er mich dazu gebracht, die «Sopranos»-DVD-Box mit nach Hause zu nehmen. Es folgten fünf Staffeln «Six Feet Under», fünf Staffeln «Boardwalk Empire». Alles HBO. Dann kam «Game of Thrones».

Während ich «Sex and the City» noch sporadisch am Fernsehen schaute, Deutsch synchronisiert, kam mit den DVDs das Binge Watching im Original. Und ich, die der Versuchung lange standhielt, war angefixt. Da hat man ja gar keine Zeit mehr, sich Filme anzusehen, hatte ich argumentiert. Tatsächlich erscheint mir Seriengucken immer mal wieder als Zeitverschwendung. Ich will einfach, dass sie richtig gut sind! Und da wären wir wieder bei HBO: «Girls», «Veep», «Big Little Lies», «Sharp Objects» – noch mehr Serien mit weiblichen Hauptfiguren.

Meine Liebe zu Prince hält ein Leben lang, auch wenn er es mir bisweilen schwermachte. An meine erste Netflix-Serie kann ich mich nicht erinnern, prägend kann sie nicht gewesen sein. Einzig «The Crown», die brillante Verflechtung von Geschichte, Politik und Privatem, zieht mich zeitweilig auf die Netflix-Seite. Und die grossartige Musikdoku «Hip-Hop Evolution». Na gut, auch «House of Cards» hat das drei oder vier Staffeln lang geschafft. HBO aber prägt seit Mitte der 1990er-Jahre die Serienwelt und rüttelt sie immer wieder gewaltig durch. So vor sechs Jahren mit der ersten Staffel der atmosphärisch und erzähltechnisch herausragenden Anthologieserie «True Detective». Und gerade wieder, mit «Chernobyl».