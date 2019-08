«Ihr habt der Welt bewiesen, dass eine halbe Million Kids zusammenkommen und drei Tage Musik und Spass haben können, und nichts als Spass und Musik. Und ich segne euch dafür», sagte der Farmer Max Yasgur. Es war eine der Schlüsselszenen im Film «Woodstock – 3 Tage im Zeichen von Liebe & Musik». Yasgur, ein bekennender Republikaner, hatte den Festivalverantwortlichen um Michael Lang sein Land zwei Autostunden von New York entfernt zur Verfügung gestellt und präsentierte sich im Film als Hippie-Versteher. Die Szene hatte symbolhaften Charakter, sie bedeutete so etwas wie die Versöhnung des konservativen Amerikas mit seiner Hippie-Jugend. 50 Jahre später unterstreicht das Magazin «Der Spiegel» in seiner Titelgeschichte zum Jubiläum die immense Bedeutung des Festivals. «Woodstock war der entscheidende Kulminationspunkt der 60er-Jahre.» Der Ort, an dem sich «die Gegenkultur innerhalb einer guten Woche vollends durchsetzte. Es konstituierte sich, was wir heute die moderne Welt nennen.» Woodstock habe eine Generation geprägt. «Das gigantische Experiment um Freiheit, Selbstbestimmung, Toleranz, freie Liebe und Naturverbundenheit» sei erfolgreich erprobt worden, Woodstock habe «gesellschaftlich, kulturell einen grösseren Einfluss auf die folgenden Jahrzehnte als die Mondlandung».

Ganz anders hat Bobby Leiser Woodstock in Erinnerung. Der 74-jährige Schweizer Ur-Roadie und ehemalige Stage Manager der Rolling Stones, Miles Davis und vielen anderen ist einer der wenigen Schweizer, der das legendäre Festival vor 50 Jahren vor Ort erlebt hat. «Am Festival in Woodstock herrschte die absolute Katastrophe», sagt er, «da war nichts von Hippie-Idylle. Alles war verschissen, die Leute waren verzweifelt, hatten nichts mehr zu essen und zu trinken. Kinder weinten. Es war die Hölle. Ich war froh, dass ich das Festival heil überstanden hatte, und sagte mir: Nie mehr!» 50 Jahre danach wird immer noch um die Bedeutung von Woodstock gerungen. Einig ist man sich immerhin, dass vor allem der Film «Woodstock – 3 Tage im Zeichen von Liebe & Musik», der sieben Monate nach dem Festival veröffentlicht wurde, massgeblich zum Mythos und der Legendenbildung von Woodstock beigetragen hat. «Woodstock war weit davon entfernt, die Ideale des Hippietums zu verkörpern. Vielmehr manifestierte das Festival die Widersprüche der Hippie-Ideologie», ist der renommierte, britisch-deutsche Journalist Alan Posener überzeugt. «Der unglaubliche Nachhall von Woodstock ist der Sieg des Mythos, der Bilder, der Vermarktung über die Realität. Ein Medienschwindel.»

Interessant ist auch, dass die «New York Times» am Tag nach dem Festival von einem «Albtraum» berichtete und sich fragte, was das für eine Kultur sei, die «eine solche Katastrophe veranstaltet». Nur ein Tag danach folgte die Kehrtwende. Die Zeitung korrigierte ihre Haltung und schwärmte von einem «Phänomen der Unschuld». Man staunt. Denn noch während des Festivals wollte Nelson Rockefeller, der damalige Gouverneur des Staates New York, die Nationalgarde aufs Gelände schicken, um die Ordnung wiederherzustellen. Gemäss «Spiegel» konnten ihn die Investoren von Woodstock im letzten Moment davon abhalten. Die grosse amerikanische Versöhnung Doch auch grosse US-Magazine wie «Newsweek» und «Life» zeichneten in der Folge ein durchweg positives Bild. Gelobt wurde vor allem die «Friedfertigkeit der Jugend». «Von einem freundlichen Monster, das Marihuana atmet», berichtet die «New York Post». Wie und weshalb kam es zu dem Sinneswandel? Was ist da passiert? Als Jimi Hendrix zum Abschluss des Festivals die amerikanische Landeshymne interpretierte und in einer Krachorgie zerstörte, zeichnete er das Bild eines zerrissenen Landes. Traumatisiert von der Ermordung des schwarzen Bürgerrechtlers Martin Luther King und des charismatischen Hoffnungsträgers des links-liberalen Amerikas, Robert F. Kennedy. Müde von einem Krieg in Vietnam, der nicht zu gewinnen war. Die USA waren eine taumelnde Weltmacht. Eine Nation aber auch, die sich nach Versöhnung, Einheit sowie moralischer und patriotischer Erneuerung sehnte.

Wir versuchten einen Film zu machen, der die Mittelklasse sagen lässt: Diese jungen Leute sind ja gar nicht so.