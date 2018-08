Die «Stubete am See», die an diesem Wochenende zum sechsten Mal in Zürich stattfindet, hat sich mit dem Festival Alpentöne zu einer wichtigen Plattform für die Neue Schweizer Volksmusik entwickelt. Die Stubete ermöglicht einen exzellenten Einblick. Was hat sie seit ihrem Aufkommen in den 90er-Jahren bewirkt?

Musiker der Neuen Volksmusik wie Markus Flückiger, Dani Häusler, Christine Lauterburg, Christian Zehnder, Dide Marfurt und Max Lässer haben in den 90er-Jahren die Szene kräftig aufgemischt und an den verkrusteten Konventionen gerüttelt. Traditionalisten fühlten sich herausgefordert und angegriffen, beobachteten die neue Szene argwöhnisch. Umgekehrt entdeckte ein neues Publikum die Volksmusik. Die einst verpönte, rückständige und langweilige Nationalmusik war plötzlich spannend. Es gab Neues, aber auch Unbekanntes und Archaisches zu entdecken.

Heute haben sich die Wogen geglättet. «Die Sturm-und-Drang-Phase ist vorbei. Da gibt es nichts mehr aufzubrechen und aufzurütteln», schreibt Dieter Ringli, Dozent für Musikethnologie an der Musikhochschule Luzern, in der aktuellen Ausgabe des Kulturmagazins «Du». Selbst die Traditionalisten haben gemerkt, dass die Schweizer Volksmusik von den Neuerungen profitiert und an Ansehen gewinnt. So sind Schwyzerörgeli und Hackbrett heute bei den Jungen so beliebt wie noch nie. Gemäss Ringli ist die Geige wieder vermehrt zu hören und auch die fast vergessene Halszither (ein in der Schweiz entwickeltes Saiteninstrument, das wie eine Mandoline klingt) ist wieder im Kommen.

Modernste Volksmusik: Das Ensemble Ambäck mit «Verändler»