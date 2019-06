Die Liebe war einseitig. Amerikanische Jazzmusiker hatten schon früh mit spanischer Volksmusik geflirtet. Kastagnetten hatten es Charles Mingus («Isabel’s Table Dance», 1957) angetan. Und was Miles Davis mit «Flamenco Sketches» 1959 begann, wurde 1961 mit «Sketches of Spain» fortgesetzt. Auch John Coltrane zeigte 1963 mit «Olé» seine Zuneigung zur iberischen Musik. Doch die Liebe wurde im konservativen Spanien von Diktator Franco nicht erwidert. Eine engstirnige Flamenco-Polizei achtete stattdessen eifersüchtig auf die Reinheit der spanischen Nationalmusik.

Dabei ist Flamenco wie der Jazz ein Bastard. Importiert von spanischen Gitanos, die nordafrikanische, jüdische und wahrscheinlich auch afrikanische Musikeinflüsse nach Andalusien, auf das europäische Festland, brachten. Umgekehrt wollten auch spanische Jazzmusiker nichts mit Flamenco zu tun haben. Jazz stand für Weltoffenheit, Flamenco für Rückständigkeit und Konservativismus.

Aufbruch

Das Potenzial und die Verwandtschaft von Flamenco und Jazz erkannte Jazz-Papst Joachim Ernst Berendt. Doch hatte er Ende der 60er-Jahre bezeichnenderweise einige Mühe, für seine Konzert-Serie «Jazz Meets The World» spanische Musiker zu finden, die sich in beiden musikalischen Welten auskannten. Der Einzige war der Saxofonist Pedro Iturralde, in dessen Quintett der aus Aarau stammende Bassist Erich Peter spielte. Mit dabei war ein damals völlig unbekannter Gitarrist: Paco de Lucia, der spätere Erneuerer des Flamencos.