Dies teilten die Betreiber der berühmten Flaniermeile am Donnerstag mit. Sie erhält den 2656. Stern.

Als Gastredner sind die Talkshow-Ikone Ellen DeGeneres und die Schauspielerin und Sängerin Kerri Kenney-Silver eingeladen. Die Pop-Rock-Sängerin, die im vergangenen Jahr ihr siebtes Studioalbum "Beautiful Trauma" auf den Markt brachte, geht im März wieder auf Tournee. Die Sängerin wurde mit Hits wie "Get The Party Started", "Just Like A Pill" oder "Family Portrait" bekannt.