Markus Muffler: Da gab es eine gewisse Unzufriedenheit und verschiedene Interessen und Befindlichkeiten standen sich gegenüber. Auf dem Marktplatz waren es 2018 in der Tat weniger Besucher als im Jahr 2017. Bei den grossen Namen war es aufgrund der letztjährigen grossen Konkurrenz durch neue Festivals in der Region schwierig zu punkten. Dieses Jahr ist das schon wieder ganz anders.

Markus Muffler, Sie standen im vergangenen Jahr in der Kritik: Ein Teil der Lörracher Politiker warf Ihnen vor, dass das Wir-Gefühl des Festivals verloren gegangen und die Finanzen nicht im Lot seien. Was war da los?

Mit Harfenklängen der US-amerikanischen Newcomerin Mikaela Davis wird das Festival am Donnerstag im Guggenheim Liestal eröffnet, in vier Wochen wird es mit dem ausverkauften Konzert von Hollywoodstar Kiefer Sutherland zu Ende gehen: «Stimmen» steht vor der Tür, das grenzüberschreitende Musikfestival.

In der Region Basel gibt es auch mehr Konkurrenz: Diesen Sommer spielen unter anderem King Crimson in Augusta Raurica. Diese Location gehörte vor Jahren noch zu «Stimmen», jetzt bespielt sie das Z7. Wurmt Sie das?

Die Verbindung zwischen «Stimmen» und Augusta Raurica war speziell und hing stark mit der Person von Niggi Ullrich zusammen, einem immer noch grossen Freund des Festivals und des Burghofs. Als er als Baselbieter Kulturchef aufhörte, hing alles in der Luft, wir wussten nicht, ob und wie es zwischen Augusta Raurica und «Stimmen» weitergehen wird. Dann kamen 2016 Arlesheim und nun aktuell Binningen auf uns zu. Wir wurden von den dortigen Verwaltungen mit offenen Armen aufgenommen, und so kam es, dass wir jetzt in diesen beiden Gemeinden präsent sind. Zudem sind wir immer noch mit einem Konzert in Riehen, was mich sehr freut.

Mit Binningen erschliessen Sie einen neuen Standort in der Schweiz. Ist das nicht Wasser auf die Mühlen Ihrer Kritiker in Lörrach?

Nein. «Stimmen» war immer ein Botschafter der Stadt Lörrach in unserer Dreiländerregion, nirgends ist es so einfach wie in der Kultur, dass man eine gemeinsame Sprache findet.

Dabei ist der Aufwand gross: Für zwei Konzertabende verwandeln Sie den Schlosspark in ein Festivalgebiet, mit internationalen Opernstars und einem Orchester auf der Bühne. Wie kann sich das rechnen?

Dank der Exklusivität. Wir bieten das einzige Klassik-Open-Air in der Region und hoffen so, ein neues Publikum zu gewinnen. Und wir können auf die Unterstützung neuer Schweizer Sponsoren zählen – Basellandschaftliche Kantonalbank und die Vista Klinik – sowie auf die grossartige Unterstützung seitens der Gemeinde Binningen. Hinzu kommt die tiefe Verbundenheit, die der Burghof Lörrach mit dem Sinfonieorchester Basel hat.

Aber Verbundenheit garantiert keine schwarzen Zahlen.

Nein, aber sehr faire Verhandlungen bei Gagen.

Was haben Sie in Binningen vor?

Ein Programm mit Tonfilmschlagern der 20er-Jahre und eine Operngala. Letztere mit Belcanto-Arien gesungen von Dmitry Korchak und Olga Peretyatko, der neuen Netrebko, wie einige Kritiker loben. Wir bringen also Weltstars der Opernwelt hierher. Ziel ist es, dass alle zwei Jahre ein «Stimmen»-Open Air dieser Art in Binningen stattfinden wird.