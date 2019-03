«Hello, it’s me again. Sorry I took so long», singt Stefanie Heinzmann und entschuldigt sich, dass sie für das neue, fünfte, Album «All we need is love» so lang gebraucht hat. Tatsächlich sind seit dem letzten Album, «Chance Of Rain», vier Jahre vergangen. Eine kleine Ewigkeit im schnelllebigen Business, aber die Walliserin brauchte ihre Zeit. Zeit für sich, für ihre Musik, für alles.

Zum Interview erscheint sie im bequemen Alltagslook, ungeschminkt zeigt sie ihre kecken Sommersprossen, ihre Haare sind weiss gefärbt. Will sie damit die Veränderungen markieren? «Unbewusst vielleicht schon», sagt sie. Denn sie hat ihren Look in einer schwierigen Phase geändert, als sie alles und jedes infrage stellte – vor allem sich selber.

Es sind schon elf Jahre her. Damals, im Januar 2008, gewann Stefanie Heinzmann die Casting-Show von Stefan Raab. Sie war 18 Jahre jung. Heute, im Alter von 30 Jahren, blickt sie auf eine Karriere mit anhaltendem Erfolg in Deutschland, Österreich und der Schweiz zurück. Das ist bemerkenswert, denn nur wenige Schweizer Popmusiker haben das erreicht. Und sowieso, für Casting-Gewinner ist anhaltender Erfolg alles andere als selbstverständlich. Die wenigsten Casting-Stars können wie die Walliserin den Anfangserfolg konservieren und konsolidieren. Respekt!

Der Auslöser

Trotzdem ist sie vor rund drei Jahren in eine Sinnkrise geraten. Heinzmann spricht von «permanentem Druck», von «Erwartungen von allen Seiten», die sie auf sich projizierte. «Ich musste immer gut aufgelegt sein, immer lächeln, immer perfekt singen und gute Songs liefern», sagt sie. Heinzmann begann zu zweifeln. Die Unsicherheit wurde immer grösser. «Ich fühlte mich nicht gut genug», sagt sie, «ich hatte das Vertrauen in mich und das Leben verloren.»

Seit ihrem Durchbruch kannte Heinzmann kein Privatleben mehr. Klar, sie hat das Wallis, wo sie sich wohlfühlt. Ihr Zuhause in Eyholz, dort, wo sie aufgewachsen ist, wo ihre Familie und ihre Freunde leben und wo sie in der ehemaligen Wohnung ihrer Oma wohnt. «Aber wenn ich dort war, habe ich eigentlich nur geschlafen. Koffer ausgepackt, ein kurzer Besuch bei der besten Freundin, Koffer eingepackt und wieder weg», sagt sie.

Stefanie Heinzmanns neue Single Mother's Heart: