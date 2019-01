Jonas Kaufmann wurde 1969 in München geboren. Nach einigen Semestern Mathematik studierte er an der dortigen Hochschule für Musik und Theater und schloss mit dem Diplom als Konzert- und Opernsänger ab. Seit seinem ersten Engagement am Saarländischen Staatstheater (1994-1996), wo er insbesondere lyrische Partien erarbeitete, ist er freischaffend tätig. Jahrelang war Jonas Kaufmann dem Opernhaus Zürich verbunden und trat in zahlreichen Opern von Mozart bis Wagner auf. Parallel sang der Tenor auf den grossen Bühnen der Welt: an der Opéra National de Paris, der Scala in Mailand, der Bayerischen Staatsoper in München oder der Metropolitan Opera (NY). Jonas Kaufmann gilt als einer der grössten Stars im Tenorfach und wurde mehrfach mit dem Klassik-«Echo» ausgezeichnet. Mit seiner Lebensgefährtin lebt er in München, wo auch die drei Söhne

aus Kaufmanns erster Ehe wohnen. (ank)