Sie sind nicht der erste Mensch, der vom Partner hintergangen wird.

Vollkommen richtig. Ich werde immer traurig sein über meine Scheidung, aber es tut sehr gut, dass sich viele Hörerinnen und Hörer mit mir verbunden fühlen können. Ich teile meine Erfahrungen auf rationale, erwach- sene Weise.

«Poor Me» ist eine selbstironische Nummer, in der auch Alkoholkonsum zur Sprache kommt. Was trinken Sie bei Liebeskummer?

(lacht) Bei dem Song hatte ich wirklich Spass. Aber um Ihre Frage zu beantworten: Ich trinke Rotwein.

Ironie der ganzen Geschichte. Sie sind seit sechs Jahren mit dem Nestlé-Manager Frédéric Thiébaud verheiratet. Also ausgerechnet dem Ex-Mann Ihrer einst besten Freundin, mit der Ihr Ex-Mann Sie betrogen hat. Das ist schon Hollywood, oder?

Ich würde eher sagen: Das ist das Leben. Aber klar, die ganze Sache hat schon märchenhafte Züge. Doch so ist das. Das Leben lässt sich nicht kontrollieren oder einzäunen. Und wenn ich diese ekelhafte Freundin nicht gehabt hätte, dann hätte ich nie meinen heutigen Ehemann getroffen. Man kann sich so etwas Verrücktes tatsächlich nicht ausdenken, ich kann es immer noch nicht glauben.

Hatten Sie und Frédéric sich schon als Freunde gut verstanden?

Wir waren einfach zwei Familien, die manchmal zusammen etwas unternahmen. Er war der Mann meiner Freundin, da gab es keine direkte Kameradschaft. Wir sind auch nie zu zweit etwas trinken gegangen, das macht ja keiner. Es war dann wirklich sehr interessant, die wahre Person kennen zu lernen, es war toll, aufregend und schön.

Was genau?

Er verstand mich. Wir hatten das Gleiche durchgemacht. Ohnehin heiraten viele Zweitehenmenschen andere Zweitehenmenschen. Weil es da bereits diese Verbundenheit, diese Schicksalsgemeinschaft gibt. Ich hatte das nicht geplant, für mich kam es überraschend, mich in ihn zu verlieben, du kannst so etwas ja nicht planen. Die süsseste Rache der Welt ist die Liebe.

Ihr Sohn Eja, den Sie gemeinsam mit Lange haben, ist jetzt 16. Was treibt der Junge so?

Er macht auch Musik! Eja schreibt, produziert, arrangiert, im Moment macht er das nur für sich, ein bisschen anonym. Für die Öffentlichkeit ist er noch etwas jung, aber bald wird man bestimmt etwas von ihm hören.

Sie leben seit mehr als zehn Jahren am Genfersee. Fühlen Sie sich nach wie vor heimisch in der Schweiz?

Ja, sehr. Ich liebe die Schweiz, vor allem im Sommer ist es regelrecht magisch. Ich komme aus Ontario in Kanada, ich bin strenge Winter gewohnt. Wenn ich daher die Wahl habe, verbringe ich meine Freizeit lieber am Strand als auf Skiern (lacht). Deshalb sind wir im Winter oft in unserem Haus auf den Bahamas.

Ihr letztes Album «Up!» kam vor 15 Jahren heraus. Ihre Songs von früher sind noch sehr präsent, trotzdem ist das eine lange Zeit. Machen Sie dort weiter, wo Sie aufgehört haben?

Für mich fühlt es sich tatsächlich nicht so an, als müsste ich neu anfangen. Es gibt jetzt zwar diese Lücke in meiner Karriere. Doch dadurch, dass ich praktisch abwesend war, sind die älteren Stücke noch sehr gegenwärtig und präsent. Ganz bestimmt kommt es mir nicht so vor, als sei «Come On Over» schon zwanzig Jahre alt.

Shania Twain Now (Universal). Erscheint am 29.9.