Schweizer Musikproduzent Al Walser gewinnt Grammy

Der 43-Jährige erhielt den Grammy Award zusammen mit seinem Produzent-Kollegen Jon Samson für das gemeinsam produziertes Album "Ageless, Songs For The Child Archetype", wie Walsers Presseagent Kory Sanchez der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Montag mitteilte. Seine Dankesrede widmete Walser "dem Wertvollsten, was wir haben - unseren Kinder".

Als Mitproduzent des Albums "Presidential Suite: Eight Variations On Freedom" hatte Walser bereits 2017 einen Grammy Award gewonnen, und zwar in der Kategorie Best Large Jazz Ensemble Album.