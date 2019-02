Der Sänger sei bei sich zu Hause in Germering in der Nähe von München gestorben, teilten seine Kinder am Freitag der Deutschen Presse-Agentur mit. Eine grosse Trauerfeier ist nicht geplant. Backus werde im engsten Familienkreis beigesetzt, sagte seine Tochter. "Das war sein Wunsch."

Geboren in New York unter dem Namen Donald Edgar Backus wurde er im deutschen Sprachraum in den 1960er und 1970er Jahren unter anderem mit Hits wie "Brauner Bär und weisse Taube", "Da sprach der alte Häuptling der Indianer" und "Der Mann im Mond" und nicht zuletzt auch wegen seines amerikanischen Akzents berühmt.

Auch als Schauspieler stand Backus für mehr als 30 Filme vor der Kamera. Seinen berühmtesten Auftritt hatte er in der österreichischen Filmkomödie "Unsere tollen Tanten" (1961) mit seiner "Sauerkraut Polka".

Zu seinem 80. Geburtstag im September 2017 hatte er sich im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur noch gewünscht, 90 Jahre alt zu werden. Hintergründe zu seiner Krankheit nannte die Familie nicht. Backus war mehrfach verheiratet und hinterlässt mehrere Kinder.