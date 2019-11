Robbie Williams zu neuem Album: «Es war eine Obsession ein Lied zu schreiben, das die Menschen nervt»

Ha! Das Lied ist ein offener Brief an meine Frau. (Anm. d. Red.: Die US-Schauspielerin Ayda Field.) Sie liebt Weihnachten! Sie nimmt sich viel Zeit, Erinnerungen für die Kinder und mich zu schaffen. Das macht uns als Familie nur noch stärker.

Eine neue Nummer heisst «Let’s Not Go Shopping» und enthält den Vorschlag, die Weihnachtseinkäufe dem Weihnachtsmann zu über­lassen. Eine gute Idee!

Gary Barlow (Anm. d. Red.: Sänger von Take That) überbrachte mir eine Botschaft von seinem Produzenten: Nur um Himmels willen kein neues Weihnachtslied schreiben. Am Schluss hatten wir 35 neue Weihnachtssongs. Gleichzeitig war mir klar, dass man an Weihnachten vor allem die Klassiker hören will. So dienen nun die Evergreens als Vehikel, die neuen Lieder zu verbreiten, so dass sie eines Tages hoffentlich ebenfalls zum Gewebe des Lebens gehören.

Es gibt wenig Popstars, die so erfolgreich, aber auch so unberechenbar sind wie Robbie Williams. Von Hip-Hop über Big Band Swing bis hin zur Stadion-Ballade «Angels» hat er alles einmal probiert, seit er vor 24 Jahren aus der Boy-Band Take That geworfen wurde.

Wie haben Sie vor zwanzig Jahren Weihnachten gefeiert?

Vor 19 Jahren habe ich aufgehört zu trinken. Die ersten beiden Weihnachten danach waren nicht so toll. Das Trinken füllt die Leerräume von dem, was man nicht hat. Wenn man das Trinken und die Drogen wegnimmt, bleibt nur noch das Problem. Dieses Problem lässt sich nicht über Nacht lösen. Vor dem Entzug bestand Weihnachten aus sechs Gramm Kokain. Nach dem Entzug drehte sich alles darum, die Depressionen in Schach zu halten. Rundum feierten die Menschen, selber war man eingesperrt im Gefängnis des eigenen Kopfes. Weihnachten wurde für mich zum Totem der Verzweiflung. Mit der Arbeit an meinem Selbstwertgefühl änderte sich das langsam. Dann lernte ich Ayda kennen. Seither geht es mir besser und besser und besser. Jedes Jahr schauen wir uns am Boxing Day an und sagen: Baby, das waren die schönsten Weihnachten je.

Haben Sie schon einmal Weihnachten in der Schweiz verbracht?

Ich habe die Schweiz im Schnee um die Feiertage herum tatsächlich schon erlebt. Unglaublich idyllisch! Die Weihnachtsmärkte in Deutschland sind auch sehr toll. In diesem Winter gehen wir in die Schweiz in die Skiferien. Die Kinder lieben das Skifahren, aber sie kennen es bis jetzt nur aus Amerika. Ich habe zu ihnen gesagt: Skifahren in Europa, das ist nochmal etwas ganz anderes.

Apropos Familienleben: In der letzten Staffel der Casting-Show «X Factor» sassen Sie neben Ayda in der Jury. Hat das nicht erhebliches Konfliktrisiko gebracht?

Wir haben schnell erkannt, wie man den anderen mit ein paar Worten auf die Palme bringen konnte – und es dann tunlichst vermieden. Ich liebe es, mit meiner Frau beisammen zu sein. Sie verdient ihren Moment an der Sonne. Sie ist zum Scheinen erschaffen. Ich habe ihre Karriere gleichermassen enthauptet, indem ich sie bat, zu mir zu kommen und sich um mich zu kümmern. Auch sie braucht einen Spielplatz, wo sie ihre Magie entfalten kann. Eigentlich hatte ich überhaupt nicht vor, bei «X Factor» mitzumachen. Als der Vorschlag kam, auch meine Frau in die Jury zu nehmen, war es mir schlicht unmöglich, das Angebot auszuschlagen.