Laut diversen Medienberichten ist der Frontmann und Sänger der englischen Band «The Prodigy »tot. Der 49-Jährige wurde tot in seinem Haus aufgefunden, schreibt die britische Zeitung «Sun». Man fand den Sänger in seinem Haus in Dunmow in der Grafschaft Essex. «Sun» schreibt weiter, dass man sein Tod als «nicht verdächtigt» behandle. Die Todesursache ist noch nicht geklärt.

Ein Polizeisprecher sagte: «Wir wurden am Montag gegen 8.10 Uhr zum Haus gerufen, weil Sorge um das Wohl eines Mannes bestand.» Und weiter: «Leider mussten wir den 49-Jährigen tot auffinden. Seine Angehörigen wurden informiert.» Die zuvor alarmierten Sanitäter konnten Flint nicht mehr helfen. (jaw)

Verstorbene Prominente 2019: