In der Audio-Aufzeichnung erzählt Fisher von ihren Erinnerungen an die Dreharbeiten zum ersten Teil der "Star Wars"-Saga. Die Darstellerin der Prinzessin Leia war im Dezember 2016 an einem Herzinfarkt gestorben.

Posthum mit einem Grammy ausgezeichnet wurde auch der Sänger, Songwriter und Dichter Leonard Cohen. Für sein Lied "You Want It Darker" gewann er den Preis für die beste Rock-Performance. Es ist der Titelsong von Cohens letztem Studioalbum. Der legendäre kanadische Rockpoet war im November im Alter von 82 Jahren gestorben.

Die Grammy-Gala soll in der Nacht zum Montag um 01.30 Uhr MEZ in New York beginnen. In der Show wird aber immer nur ein Teil der Gewinner bekanntgegeben, wie etwa in den Kategorien bestes Album und beste Aufnahme des Jahres. Ein Grossteil der begehrten Musik- und Audiopreise wird stets bereits vor der Show vergeben.

Zu den grossen Favoriten für die höchste Zahl von Grammys sowie für den Sieg in der Königskategorie des besten Albums des Jahres gehören bei der 60. Grammy-Verleihung die Rapper Jay-Z und Kendrick Lamar sowie der R&B-Sänger Bruno Mars. Musikalische Einlagen sollten in der Show unter anderen von Lady Gaga, Elton John, Sting und U2 geboten werden.