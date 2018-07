Während des rund zweieinhalbstündigen Konzerts liess Joel neben seinen grössten Hits wie "Piano Man", "Uptown Girl" und "We Didn't Start the Fire" dem Publikum auch mehrfach die Wahl zwischen zwei unbekannteren Songs. Springsteen war für drei Lieder mit auf der Bühne und wurde in der wie stets ausverkauften Halle frenetisch gefeiert.

Der in der New Yorker Bronx geborene Joel trat 1978 erstmals in der berühmten Arena auf und gibt dort seit Januar 2014 jeden Monat ein Konzert. Für die Shows sind laut Veranstalter mehr als zwei Millionen Tickets verkauft worden.

Joel hat seit 25 Jahren kein Album mit neuen Songs veröffentlicht, steht aber laut Management dennoch bei weltweit 150 Millionen verkauften Tonträgern, in den Top-40-Hits in den USA. Sechs Mal erhielt er den Grammy.