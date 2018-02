Es sei "ein wenig verstörend" aber auch erleichternd, sich aus dem Tourneegeschäft zurückzuziehen, sagte der 76-Jährige. Er liebe es, Musik zu machen und seine Stimme sei immer noch kräftig. Doch die Reisen seien eine Belastung und er wolle mehr Zeit für seine Frau und seine Familie haben.

Die Tour "Homeward Bound" soll am 16. Mai im kanadischen Vancouver starten und durch zahlreiche Städte in Nordamerika führen. Ab Ende Juni sind Auftritte in Schweden, Norwegen, Dänemark, Belgien, Holland, Irland und England geplant. Die Schweiz steht nicht auf dem Programm. Das letzte Konzert mit Gastauftritten von James Taylor und Bonnie Raitt soll am 15. Juli in London über die Bühne gehen.

Als Folkduo Simon & Garfunkel waren Simon und Art Garfunkel in den 60er Jahren mit Songs wie "Sound of Silence", "Bridge over Troubled Water" oder "Mrs. Robinson" zu Weltstars geworden. Als Solo-Künstler hat Simon 13 Studioalben herausgebracht und weltweit mehr als 100 Millionen Tonträger verkauft.